Marcus Rashford ca ngợi phong cách huấn luyện của Jose Mourinho

Marcus Rashford đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn, Rashford đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc trong buổi trò chuyện với Gary Lineker và Micah Richards trên podcast The Rest is Football. Khi được Lineker hỏi về huấn luyện viên nào có ảnh hưởng nhất tại Man Utd, Rashford đã nhắc đến Louis Van Gaal, Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer. Anh đặc biệt bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách tiếp cận độc đáo của Mourinho trong nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2018.

Rashford đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn từ Man Utd (Ảnh: Getty).

"Đúng vậy, cả ba huấn luyện viên đều khác nhau, nhưng đó là vì chúng tôi đã có quá nhiều huấn luyện viên khác nhau", Rashford nói, ám chỉ đến 10 huấn luyện viên mà Man Utd đã có kể từ năm 2013.

Cầu thủ người Anh chia sẻ thêm: "Thật khó, tôi không thể so sánh các huấn luyện viên, nhưng khi bạn là một cầu thủ đang phát triển, khi còn trẻ, bạn sẽ học được những điều mà bạn chưa từng biết và chưa ai từng dạy bạn trước đây.

Giống như trước Mourinho, tôi chưa từng thấy huấn luyện viên nào quá chú trọng vào chiến thắng như vậy. Van Gaal không hề chú trọng vào chiến thắng, ông ấy chỉ chú trọng vào chiến thắng, nhưng ông ấy muốn chơi một lối chơi đẹp mắt. Mourinho không quan tâm. Bạn hiểu ý tôi chứ? Tất nhiên, miễn là bạn thắng, nếu bạn có thể lựa chọn, ông ấy sẽ muốn bạn chơi tốt. Nhưng nếu bạn thắng, thì bạn thắng. Bạn sẽ bước sang trận đấu tiếp theo".

Giải thích về việc phương pháp của Mourinho đã chứng tỏ là một sự thay đổi đáng hoan nghênh đối với anh, Rashford chia sẻ: "Mourinho có thái độ như vậy. Ban đầu, tôi thấy bối rối vì trong suốt quá trình phát triển của mình tại Man Utd, mọi thứ đều xoay quanh việc chơi theo một phong cách nhất định, ví dụ như chiến thắng theo một cách nhất định. Vì vậy, lúc đầu, tôi luôn tức giận, kiểu như hôm nay chúng tôi chơi không tốt, nhưng chúng tôi đã thắng.

Ông ấy là một huấn luyện viên luôn hướng đến chiến thắng, nên ông ấy không nhắc lại những điểm mà bạn biết là đã bị bỏ lỡ trong trận đấu trước vì chúng tôi đã thắng. Nhưng khi chúng tôi thua, ông ấy lại nhắc lại những điểm đó. Sau khoảng 6 tháng, tôi học được cách tôn trọng điều đó và rồi tôi bắt đầu gặt hái thành quả từ ông ấy với tư cách là một huấn luyện viên".

Mourinho và Rashford trong màu áo Man Utd (Ảnh: Getty).

Sau nhiều tháng đồn đoán, Rashford cuối cùng đã rời Man Utd, câu lạc bộ mà anh gia nhập khi mới bảy tuổi, để đến Aston Villa vào đầu năm nay. Sau khi ghi 4 bàn dưới thời Unai Emery, anh đã quyết định gia nhập Barcelona vào mùa hè này.

Huấn luyện viên Ruben Amorim của Man Utd đang dẫn dắt một chương mới tại Old Trafford. Man Utd đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 và bị Tottenham Hotspur đánh bại trong trận chung kết Europa League.

Khi được hỏi về điều gì đã xảy ra không ổn ở câu lạc bộ cũ của mình, Rashford cho rằng Quỷ đỏ đã đi chệch khỏi "các nguyên tắc" do cựu huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson đặt ra.

Rashford cho biết: "Khi Ferguson còn dẫn dắt, có những nguyên tắc không chỉ dành cho đội một mà còn cho toàn bộ học viện. Vì vậy, bạn có thể chọn những cầu thủ từ 15 năm trước và tất cả họ đều hiểu được các nguyên tắc chơi bóng theo phong cách của Man Utd.

Bất kỳ đội bóng nào thành công theo thời gian đều có những nguyên tắc mà bất kỳ huấn luyện viên hay cầu thủ mới nào cũng phải tuân thủ hoặc đóng góp. Đôi khi, Man Utd rất muốn giành chiến thắng nhưng lại phản ứng thái quá. Nếu hướng đi của bạn liên tục thay đổi, bạn không thể trông đợi vào chức vô địch".