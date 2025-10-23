Vì sao lượt thứ 3 vòng bảng Champions League có số lượng bàn thắng kỷ lục?

Theo thống kê mới nhất từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), lượt trận này đã ghi nhận 71 bàn thắng, trở thành mốc cao nhất trong lịch sử UEFA Champions League cho một lượt đấu, vượt qua kỷ lục trước đó cũng là 67 bàn ở lượt thứ 5 mùa 2024-25.

PSG đánh bại Bayer Leverkusen trong trận đấu với số bàn thắng kỷ lục tại lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League 2025-26 (Ảnh: Getty).

Kết quả kỷ lục về bàn thắng này phản ánh rõ nét xu hướng tấn công mạnh mẽ đang lan rộng trong mùa giải Champions League. Nhiều HLV hiện nay ưa chuộng triết lý tấn công đẹp mắt và cống hiến, tạo ra các trận đấu có nhịp độ cao và vô số cơ hội.

Đáng chú ý nhất ở lượt trận này chính là chiến thắng lịch sử 7-2 của Paris Saint Germain (PSG) trước Bayer Leverkusen, một minh chứng điển hình cho xu hướng bùng nổ bàn thắng.

Cùng với chiến thắng của PSG, lượt đấu này còn chứng kiến PSV Eindhoven tạo nên “cơn mưa bàn thắng” khi đè bẹp Napoli với tỷ số 6-2. Barcelona cũng gây ấn tượng trên sân nhà với chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Olympiacos Piraeus.

Trong khi đó, các đại diện nước Anh cũng không kém cạnh khi Chelsea và Liverpool cùng có những chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Ajax và Eintracht Frankfurt, hoàn tất tuần lễ tấn công rực lửa của Champions League.

Lượt trận thứ 3 diễn ra với tổng cộng là 71 bàn thắng được ghi (Ảnh: Getty).

Sự thay đổi về thể thức Champions League cũng được xem là một lý do quan trọng khiến vòng đấu bảng xuất hiện nhiều bàn thắng. Kể từ mùa giải 2024-25, giải đấu đã mở rộng lên 36 đội thay vì 32 đội như trước.

Việc gia tăng số lượng đội tham dự không chỉ tạo ra nhiều trận đấu hơn ở vòng bảng mà còn làm nổi bật sự chênh lệch về trình độ giữa các CLB, dẫn đến nhiều trận đấu có tỷ số đậm, góp phần thiết lập nên kỷ lục bàn thắng mới.

Theo UEFA, việc vòng bảng Champions League chuyển sang thi đấu theo thể thức mới sẽ tạo cơ hội để các câu lạc bộ gặp nhiều đối thủ hơn, mang đến cho người hâm mộ nhiều trận "đại chiến" ngay từ giai đoạn sớm.

UEFA khẳng định thể thức mới này cũng sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh cao hơn cho mọi CLB tham dự ngay từ vòng đấu bảng. Sau 8 lượt trận, 8 đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào thẳng vòng 1/8 với tư cách hạt giống.

Các đội xếp từ thứ 9 đến thứ 16 sẽ đá hai lượt trận play-off với các đội xếp từ vị trí 17 đến 24 để xác định 8 suất còn lại. Các đội xếp từ vị trí 25 trở xuống sẽ bị loại hoàn toàn và không được chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Đặc biệt, các CLB xếp từ thứ 9 đến 16 sẽ được xếp hạt giống và có lợi thế đá trận lượt về trên sân nhà. Điều này tạo ra áp lực buộc phải giành chiến thắng ở vòng bảng để có được lợi thế, khiến các đội phải mạo hiểm hơn, tăng cường tấn công để tìm kiếm bàn thắng, bất chấp rủi ro có thể bị phản công.

Thể thức mới ở Champions League khiến các đội chơi tấn công máu lửa hơn dẫn đến nhiều bàn thắng (Ảnh: Getty).

Lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League 2025-26 sẽ trở lại đầy hấp dẫn vào hai ngày 5/11 và 6/11, hứa hẹn nhiều cuộc đối đầu nảy lửa. Tâm điểm chú ý là màn tái đấu kinh điển giữa Liverpool và Real Madrid. Bên cạnh đó, Bayern Munich sẽ có chuyến làm khách đầy gian nan đến sân của PSG và Man City sẽ tiếp đón Dortmund trên sân nhà.