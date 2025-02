Vì sao HLV Arne Slot nhận thẻ đỏ ở trận derby với Everton?

Liverpool bị dẫn trước ngay ở phút thứ 11 khi tiền đạo Neto của Everton dứt điểm thấp đưa bóng qua Alisson Becker sau đường chuyền gọn gàng của Jarrad Branthwaite. Tuy nhiên, The Kop đã lật ngược thế cờ nhờ cú đánh đầu của Alexis Mac Allister ở phút thứ 16 và bàn thắng của Mohamed Salah ở phút thứ 73.

Ngay khi Liverpool tưởng chừng như sẽ giành chiến thắng, James Tarkowski đã xuất hiện với cú vô lê mạnh mẽ ở phút bù giờ thứ 8. Kết quả cuối cùng là 2-2, nhưng kịch tính vẫn chưa kết thúc khi trận đấu kết thúc với một cuộc hỗn chiến và nhiều thẻ vàng, thẻ đỏ dành cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội.

HLV Slot phản ứng mạnh khi trọng tài Oliver công nhận bàn gỡ hòa 2-2 cho Everton (Ảnh: Getty).

Arne Slot là một trong những người nhận thẻ đỏ. Theo nhà báo Lewis Jones của Sky Sports, lý do khiến huấn luyện viên của Liverpool phải nhận thẻ đỏ sau trận đấu là do phản ứng của ông. Chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra tức giận với quyết định không thổi phạt của trọng tài Michael Oliver khi Beto đẩy Ibrahima Konate trong tình huống dẫn đến bàn thắng của đội chủ nhà.

Trên trang Sky Sports, Jones cho biết: "Trong toàn bộ sự việc, huấn luyện viên của Liverpool vô cùng tức giận do quyết định không thổi phạt Beto vì hành vi đẩy Konate. Đó là lý do tại sao Arne Slot nổi giận trong suốt thời gian thi đấu còn lại và bị rút thẻ đỏ. Đây là khoảnh khắc vô cùng quan trọng vì rất nhiều lý do".

Konate đang ở trên không trung khi Beto dường như đẩy anh ta ra, khiến bóng nảy lên và cuối cùng đến chân Tarkowski để ghi bàn. Không chỉ Slot bị đuổi mà Curtis Jones và Abdoulaye Doucoure cũng bị đuổi khỏi sân.

Jones và Doucoure là trung tâm của vụ xô xát (Ảnh: Getty).

Nguyên nhân dẫn tới những tấm thẻ đỏ này là do tiền vệ của Everton ăn mừng trước người hâm mộ Liverpool sau bàn gỡ hòa của đội chủ nhà. Doucoure bị Jones chặn lại, tiền vệ của Liverpool chạy tới và đẩy đối phương ra khỏi khu vực trước khán đài dành cho cổ động viên đội khách, dẫn đến xô xát giữa hai đội.

Cả Jones và Doucoure đều bị phạt thẻ vàng trong trận đấu. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, trọng tài Oliver đến chỗ cả hai cầu thủ và rút cho họ thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa một tấm thẻ đỏ. Dù những tấm thẻ đỏ của hai đội không ảnh hưởng tới trận derby Merseyside nhưng HLV Slot, Jones và Doucoure sẽ bị treo quyền chỉ đạo, treo giò ở các trận đấu sắp tới.

Kết quả hòa giúp Everton vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, hơn 10 điểm so với ba đội xếp cuối bảng. Trong khi đó, Liverpool vẫn đứng đầu, hơn đội xếp thứ hai là Arsenal bảy điểm.