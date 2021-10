Vì sao C.Ronaldo đánh đầu khủng khiếp đến vậy?

Dân trí Tờ Telegraph đã lý giải vì sao C.Ronaldo có thể thực hiện được những cú đánh đầu khủng khiếp tới vậy.

Dù ở tuổi 36 nhưng C.Ronaldo vẫn cho thấy sức mạnh không kém gì những đồng đội trẻ. Trong hiệp 2 trận đấu với Atalanta, người đã thấy hình ảnh CR7 quyết tâm cháy bỏng. Cầu thủ này đã lùi về tận sân nhà để tham gia phòng ngự.

Ở tuổi 36, C.Ronaldo vẫn cho thấy khả năng đánh đầu siêu hạng.

Không những vậy, trong thời điểm cuối trận, siêu sao người Bồ Đào Nha còn thực hiện cú đánh đầu siêu hạng giúp cho Man Utd giành chiến thắng 3-2.

Có quá nhiều điều để nói về CR7 sau trận đấu. Nhưng việc cầu thủ vẫn bật cao hơn cả những đồng nghiệp trẻ tuổi là vấn đề đáng bàn. Bí quyết nào giúp siêu sao số 7 vẫn thực hiện được những cú đánh đầu khủng khiếp ngay cả khi đã bước sang tuổi 36.

Khả năng di chuyển tuyệt vời

Nhắc tới C.Ronaldo, người ta sẽ nghĩ ngay tới khả năng di chuyển siêu hạng của cầu thủ này. Thậm chí, kỹ năng này ngày càng hoàn thiện khi CR7 luống tuổi bởi sức lực không cho phép anh hoạt động rộng như trước.

Bàn thắng vào lưới Atalanta đã cho thấy sự tinh quái của C.Ronaldo ở khả năng di chuyển. Trong bối cảnh Luke Shaw nhận bóng khá xa khung thành, không nhiều người nghĩ rằng cầu thủ này sẽ thực hiện cú tạt bóng.

Thế nhưng, CR7 vẫn cho thấy khả năng di chuyển khôn ngoan. Anh chủ động chạy về để tránh việt vị, di chuyển vào không gian ở giữa hai hậu vệ Atalanta. Cuối cùng, khi hàng thủ đối phương bất ngờ với quả tạt bóng (cả hai trung vệ đều không chọn đúng vị trí) thì C.Ronaldo đã tìm tới đúng vị trí và thực hiện cú đánh đầu rất mạnh.

Rõ ràng, kỹ năng di chuyển tạo nên đẳng cấp của C.Ronaldo. Đó là điều khiến anh chưa thể "chết chìm" dù luống tuổi.

Những cú nhảy siêu hạng

Vào năm 2011, khi thực hiện bộ phim tài liệu Cristiano Ronaldo: Tested to the Limit (Kiểm tra giới hạn), trường Đại học Chichester đã thực hiện những bài kiểm tra về từng kỹ năng của C.Ronaldo. Trong đó, họ đo được cầu thủ này có thể bật cao hơn 7 cm so với trung bình của VĐV bóng rổ.

C.Ronaldo có thể bật cao hơn cả VĐV bóng rổ.

C.Ronaldo có thể nhảy lên 44 cm khi đứng yên và 78 cm khi lấy đà. Sức mạnh cơ đùi chính là yếu tố then chốt giúp cho CR7 có cú nhảy siêu hạng tới vậy. Tiền đạo này dành rất nhiều thời gian trong sự nghiệp để thực hiện những bài tập nhảy như nhảy bằng một chân, nhảy khi ngồi xổm. Bên cạnh đó, anh còn đeo quả tạ ở cổ chân.

Điều đó khiến cho C.Ronaldo chịu thêm lực khi nhảy và khi bỏ quả tạ ra, anh có thể tạo nên cú dậm nhảy phi thường, vượt qua cả giới hạn bản thân.

Căn chỉnh thời gian tiếp xúc bóng

Việc dậm nhảy là một chuyện, việc căn thời gian để bắt đầu thực hiện cú nhảy và tiếp xúc bóng mới là điều tạo nên sự khác biệt. Người ta vẫn còn nhớ mãi cú đánh đầu của C.Ronaldo vào lưới AS Roma năm 2008. Khi ấy, CR7 không đứng yên bật cao để đánh đầu mà anh chạy rất nhanh từ tuyến hai, trước khi thực hiện cú dứt điểm bằng đầu rất mạnh.

Yếu tố thời gian khá quan trọng. Bởi thời điểm tiếp xúc bóng chỉ xảy ra trong vài tích tắc. Chỉ cần sớm hơn hay muộn hơn, trái bóng đã không bay như ý. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc chuẩn còn giúp cho C.Ronaldo tạo ra lực đánh đầu rất mạnh.

Sức mạnh

Cũng trong bài kiểm tra của trường Đại học Chichester, họ xác định được C.Ronaldo có thể tạo ra lực 5G (tức có thể tạo ra một lực gấp 5 lần trọng lượng cơ thể). Điều này quan trọng bởi nó quyết định cú dậm nhảy vào CR7 cao như thế nào.

Cũng giống như việc xây nhà, sức mạnh của cơ bắp đóng vai trò cốt lõi trong sự vận hành từng kỹ năng chơi bóng. Cơ bắp khỏe giống như một móng nhà chắc chắn. Nó không chỉ giúp CR7 bật cao mà còn tạo điều kiện cho anh ở trên không lâu hơn.

Ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, C.Ronaldo đã chú trọng việc luyện tập cơ bắp, với rất nhiều bài tập phát triển từng nhóm cơ trên cơ thể. Để tăng độ khó, cầu thủ này thường xuyên tập luyện kết hợp với tạ. Chuyên gia thể lực cũ của Man Utd, Mick Clegg là người có công hướng dẫn CR7 trong thời gian đầu tập luyện.

Mọi thứ phải thật hoàn hảo ở cú đánh đầu của C.Ronaldo

Sự chính xác

Dù cho đánh đầu bằng trán, bên trái, bên phải hay đánh đầu ngược, C.Ronaldo luôn muốn lực phải mạnh nhất. Điểm tiếp xúc giữa đầu và trái bóng quyết định lớn tới vấn đề này. Cũng giống như khi thực hiện cú đá phạt, CR7 luôn tìm ra điểm tiếp xúc để trái bóng có thể đi với lực và quỹ đạo tốt.

Để có thể thực hiện cú đánh đầu tốt, cơ cổ của C.Ronaldo phải thật khỏe mạnh và linh hoạt. Ngoài ra, cầu thủ này cũng kết hợp với kỹ năng quan sát, chạy chỗ, thời điểm dậm nhảy hay điểm tiếp xúc với trái bóng. Mọi yếu tố phải thật chính xác mới tạo nên tổng thể chính xác.

Nói vậy để thấy, sự chính xác đơn giản chỉ là sự phối hợp của những chuỗi hoạt động chính xác liên tiếp. Nó yêu cầu sự kết hợp linh hoạt của nhiều bộ phận trên cơ thể.

