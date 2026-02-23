Vì sao “công chúa tuyết” của Trung Quốc bật khóc khi giành HCV Olympic?

Sau khi giành HCV nội dung trượt tuyết tự do halfpipe với thành tích 94,75 điểm vào hôm 22/2, “công chúa tuyết” Eileen Gu đã không kìm được những giọt nước mắt. Lý do bởi sau khi hoàn thành phần thi, Eileen Gu đã nhận tin bà ngoại Feng Guozhen qua đời.

Eileen Gu bật khóc khi hay tin bà của mình qua đời (Ảnh: Getty).

VĐV nổi tiếng của Trung Quốc thừa nhận bà ngoại là một trong những người ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của mình.

Eileen Gu xúc động nói: “Bà là một phần rất lớn trong cuộc đời tôi khi tôi lớn lên và tôi vô cùng ngưỡng mộ bà của mình. Bà là một chiến binh. Nhiều người chỉ lướt qua cuộc đời tôi nhưng bà giống như con tàu hơi nước. Bà làm chủ cuộc đời mình, nắm lấy dây cương và biến nó thành điều bà mong muốn”.

Eileen Gu là VĐV sinh ra ở Mỹ nhưng quyết định đại diện cho quê hương của mẹ là Trung Quốc ở Olympic. Cô là một trong những VĐV trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất lịch sử Olympic, với tổng 6 huy chương.

Cô chia sẻ thêm: “Bà truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Lần cuối tôi gặp bà trước khi tới Olympic, bà đã rất yếu, nên tôi biết khả năng này có thể xảy ra. Có lẽ tôi không nói rằng mình sẽ giành chiến thắng, nhưng tôi hứa với bà rằng tôi sẽ dũng cảm. Bà luôn dũng cảm”.

Trong buổi họp báo sau chiến thắng, nữ sinh viên Đại học Stanford trả lời thẳng thắn mọi câu hỏi nhưng luôn đưa câu chuyện trở lại điểm mấu chốt, đó là điều khiến cô trở nên cuốn hút trong một môn thể thao vốn không phải lúc nào cũng thu hút số đông.

Gu nói thêm: “Việc thi đấu ba nội dung và đều vào chung kết. Tôi phải thi sáu lượt. Nó giống như chạy marathon nhưng với nhịp độ của chạy 100m. Tôi đã chấp nhận một rủi ro lớn khi tin vào chính mình và tôi rất vui vì đã làm vậy”.

Không chỉ dừng ở bảng vàng thành tích, Gu còn góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của môn thể thao mùa đông. Cô dẫn lại một nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc cho biết hơn 300 triệu người dân nước này đã thử các môn thể thao trên tuyết lần đầu tiên kể từ khi cô giành ba huy chương tại kỳ Olympic trước.

Gu nói thêm: “Có những cô bé ở Trung Quốc mà cuộc đời các em sẽ được chạm tới bởi sức mạnh tuyệt vời của thể thao. Chỉ riêng điều đó thôi đã là một tác động có thể đo đếm được, điều mà tôi luôn mong muốn tạo ra”.

Eileen Gu được mệnh danh là "công chúa tuyết". Cô là VĐV trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất trong lịch sử (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi giải nghệ, Gu nhắc tới khái niệm “tác động tích cực toàn cầu”, song cho biết hiện tại cô vẫn tập trung vào ba trụ cột, đó là trượt tuyết, thể thao và thời trang. Ngay trong tuần này, cô sẽ góp mặt tại một buổi trình diễn thời trang ở Milan.

VĐV trượt tuyết người Trung Quốc nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng là đánh giá bộ kỹ năng của bản thân và tự hỏi rằng mình có thể làm điều gì tốt nhất cho thế giới? Hiện tại, tôi còn trẻ. Tôi tràn đầy năng lượng”.

Bốn năm trước, khi cô khép lại Olympic bằng tấm HCV halfpipe, nhiều đối thủ gần như chấp nhận thực tế. VĐV Canada Cassie Sharpe khi đó gọi cô là “một cỗ máy”. Trong khi đó, VĐV Mỹ Carly Margulies thừa nhận Gu đang thi đấu ở “một đẳng cấp khó với tới”.

Giờ đây, khoảng cách ấy đang được rút ngắn. VĐV người Anh Zoe Atkin, người giành HCĐ, thậm chí có cú bật cao hơn Gu ở halfpipe. VĐV Trung Quốc Li Fanghui cán đích thứ hai và được đánh giá là có thể vượt qua Gu trong tương lai.

VĐV Canada Amy Fraser, người về thứ 4 và là đối thủ duy nhất đánh bại Gu trong 4 năm qua, khẳng định: “Cô ấy rất xuất sắc và nâng tầm tất cả chúng tôi. Nhưng cô ấy không phải không thể bị đánh bại”.

Ở một khía cạnh nào đó, đó chính là điều Gu mong muốn. “Nếu tôi tới một trường trung học và đánh bại tất cả mọi người ở nội dung tự do, thì điều đó chẳng thú vị với ai cả”, cô giải thích.

Sau buổi họp báo, Gu rời đi bằng cửa phụ, rồi leo lên khán đài để chụp thêm vài tấm hình, trao thêm vài cái ôm. Bà cô đã không thể chứng kiến chiến thắng này. Nhưng Gu hiểu rằng cô sẽ không thể có được tất cả nếu thiếu đi nguồn động viên ấy.

Gu nghẹn ngào: “Đó là lý do tôi luôn nói về việc đặt cược vào bản thân, dũng cảm và chấp nhận rủi ro. Nó bắt nguồn từ lời hứa tôi dành cho bà. Tôi thực sự hạnh phúc vì đã giữ trọn lời hứa đó và hy vọng khiến bà tự hào”.