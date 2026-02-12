VĐV Trung Quốc bị tố phạm lỗi, cản trở đối thủ giành huy chương Olympic

Theo tờ Sohu, Lian Ziwen bị truất quyền thi đấu vì vi phạm luật ở nội dung 1.000m nam môn trượt băng tốc độ tại Olympic mùa đông Milan-Cortina 2026. Anh thi đấu ở lượt chạy thứ 11 cùng Wennemars. Trong lúc đổi làn, Lian Ziwen đã va chạm với Wennemars ở làn ngoài.

Lian Ziwen bị truất quyền thi đấu vì cản trở trái phép Wennemars (Ảnh: Olympic).

Tình huống này gây bất lợi trực tiếp cho Wennemars. Là một trong những VĐV hàng đầu của Hà Lan, anh tăng tốc mạnh mẽ ở 200m cuối. Dù xuất phát ở làn ngoài, Wennemars đã vượt lên trước Lian Ziwen nhờ tốc độ cao hơn và hoàn tất việc chuyển làn.

Tuy nhiên, khi cả hai vào cua và thực hiện đổi làn, lưỡi giày của Lian Ziwen đã va vào giày của Wennemars. Theo quy định, VĐV chuyển từ làn trong ra làn ngoài sẽ bị xử thua nếu gây cản trở, trừ khi VĐV làn ngoài rõ ràng có lỗi. Trong tình huống này, quyền ưu tiên thuộc về Wennemars.

Điều đó đồng nghĩa rằng Lian Ziwen đã cản trở đối thủ do xử lý thiếu an toàn. Ban giám khảo sau đó chỉ truất quyền thi đấu Lian Ziwen và xác định Wennemars là bên bị hại. VĐV Trung Quốc không kháng cáo quyết định.

Dù vậy, hệ quả đối với Wennemars là không thể đảo ngược. Anh buộc phải giảm tốc sau va chạm và đánh mất cơ hội cạnh tranh huy chương. Với thành tích 1 phút 07 giây 58, Wennemars xếp thứ năm sau khi bị các VĐV còn lại vượt qua. Jordan Stolz (Mỹ) giành HCV với kỷ lục Olympic 1 phút 06 giây 28, Jenning de Boo (Hà Lan) đoạt HCB với 1 phút 06 giây 78, còn Ning Zhiyuan (Trung Quốc) giành HCĐ với 1 phút 07 giây 34.

Wennemars thể hiện sự tức giận với Lian Ziwen (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, Wennemars chỉ kém Ning Zhiyuan 0,24 giây, khoảng cách đủ cho thấy nếu không bị cản trở, anh hoàn toàn có thể góp mặt trong nhóm giành huy chương.

Theo quy định, Wennemars được trao cơ hội thi lại khoảng 15 phút sau khi các lượt thi kết thúc. Tuy nhiên, quãng nghỉ ngắn ngủi không đủ để anh phục hồi thể lực. Ở lần chạy thứ hai, anh đạt thành tích 1 phút 08 giây 46, chậm hơn gần 1 giây so với lượt đầu, và kết quả chính thức vẫn được tính theo thành tích ban đầu.

Bỏ lỡ huy chương trong gang tấc, Wennemars không giấu được sự thất vọng: “Tôi không thể tin được. Tôi có quyền ưu tiên khi đổi làn và chỉ đang giữ đúng đường chạy của mình thì bị đẩy văng ra. Giấc mơ Olympic của tôi đã kết thúc,” anh nói, đồng thời cho rằng việc sắp xếp thi lại là thiếu hợp lý.

Ngay sau khi lượt chạy đầu tiên bị phá hỏng, Wennemars không kiềm chế được cảm xúc và đã phản ứng gay gắt với Lian Ziwen. Sohu mô tả: “Wennemars phản ứng rất dữ dội. Anh lớn tiếng phản đối vì cho rằng Lian Ziwen đã ảnh hưởng tới thành tích của mình. Anh vung tay và thậm chí đập vào lưng Lian Ziwen một lần. Lian Ziwen không đáp trả”.

Về phần mình, Lian Ziwen dường như không hiểu vì sao anh bị truất quyền thi đấu. Anh giải thích: “Khi vào cua, tôi cảm thấy Wennemars ở rất gần và tôi đang tăng tốc để thoát cua với tốc độ tối đa. Anh ấy giẫm lên lưỡi giày của tôi. Tôi không hiểu vì sao trọng tài lại phạt tôi”.

VĐV Trung Quốc nói thêm: “Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với Wennemars. Mỗi VĐV đều chuẩn bị suốt 4 năm cho Olympic. Vì vậy, tôi đã xin lỗi anh ấy sau đó. Nhưng Wennemars có vẻ như bị kích động và đánh tôi. Tôi nghĩ không cần thiết phải thể hiện sự tức giận như vậy”.