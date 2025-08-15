HLV Slot e ngại lối chơi quyết liệt của Bournemouth

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 NGOẠI HẠNG ANH 2025-26 Thứ 7, ngày 16/8/2025 Liverpool - Bournemouth (2h) Aston Villa - Newcastle (18h30) Brighton- Fulham (21h) Sunderland - West Ham (21h) Tottenham - Burnley (21h) Wolves - Man City (23h30) Chủ nhật, ngày 17/8/2025 Chelsea - Crystal Palace (20h) Nottingham - Brentford (20h) Man Utd - Arsenal (22h30)

Trong buổi họp báo trước thềm mùa giải mới, HLV Arne Slot của Liverpool đã bày tỏ sự hào hứng và sẵn sàng cho thử thách bảo vệ danh hiệu Premier League. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn và thách thức mà đội bóng đang phải đối mặt.

Sự chuẩn bị của Liverpool: "Sẵn sàng hết mức có thể"

Slot khẳng định Liverpool đã sẵn sàng cho mùa giải mới (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về mức độ sẵn sàng của Liverpool cho mùa giải mới, Slot cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng hết mức có thể. Tôi nghĩ tôi đã nhấn mạnh tuần trước rằng chúng tôi đã mất ba hoặc bốn cầu thủ đá chính, và thật không may, Ryan Gravenberch đã không thể thi đấu tuần trước và cũng sẽ không thể thi đấu tuần này. Điều đó có nghĩa là nếu không tính thủ môn trong số 10 vị trí tiền vệ cánh, thì có năm vị trí khác biệt so với những cầu thủ đá chính mà chúng tôi có mùa trước".

Mặc dù vậy, Slot vẫn hài lòng với chất lượng của những tân binh: "Nếu nhìn vào chất lượng mà chúng tôi mang về, tôi rất hài lòng với điều đó. Không có bóng, tám trên mười lần cũng rất tốt - nhưng mục tiêu của câu lạc bộ này không phải là tám trên mười lần, mà là mười trên mười lần. Và đó là sự tinh chỉnh mà chúng tôi vẫn cần tìm ra trong khâu phòng ngự".

Ông cũng chỉ ra những điểm cần cải thiện trong các trận giao hữu tiền mùa giải: "Trận đấu trước mùa giải năm nay diễn ra tốt hơn trận trước. Trước Athletic Club Bilbao, tôi thực sự, thực sự hài lòng với màn trình diễn phòng ngự của chúng tôi vì tôi nghĩ chúng tôi không để mất bất kỳ cơ hội nào từ những tình huống bóng sống. Tuy nhiên, chúng tôi đã để thủng lưới từ hai tình huống cố định. Trước Crystal Palace, những cơ hội chính mà chúng tôi để thủng lưới là khi chính chúng tôi để mất bóng".

Slot kết luận: "Vậy nên, có lúc thăng lúc trầm, có lúc trầm, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn phải cải thiện. Điều đó là bình thường. Tôi nghĩ với tất cả mọi người trong giai đoạn tiền mùa giải, việc vẫn còn chỗ để cải thiện là điều bình thường, chưa kể đến việc chúng tôi không chỉ mất ba hoặc bốn cầu thủ đá chính, mà tôi nghĩ chúng tôi còn mất năm đến sáu cầu thủ đã chơi khá nhiều phút cho chúng tôi mùa trước và chúng tôi đã đưa về bốn cầu thủ mới, nên việc cần một chút thích nghi là điều bình thường. Nhưng chúng tôi chắc chắn đã sẵn sàng cho mùa giải mới".

Kỳ vọng cho mùa giải: "Khó khăn hơn mọi năm"

Hugo Ekitike là một trong các tân binh của Liverpool (Ảnh: Getty).

Về kỳ vọng cho mùa giải này, Slot thừa nhận việc bảo vệ danh hiệu là một thách thức lớn: "Lý do tại sao việc giữ lại danh hiệu lại khó khăn đến vậy chủ yếu nằm ở việc có rất nhiều đối thủ cũng có thể vô địch giải đấu ở đây. Vô địch một lần đã là rất đặc biệt rồi, chưa kể đến việc bạn có thể vô địch hai lần trong ba, bốn hoặc năm năm, hay như chúng tôi đã làm, hai lần trong năm năm và [Manchester] City thậm chí còn chơi tốt hơn chúng tôi trong vài năm qua. Vì vậy, thật khó tin nếu bạn có thể làm được điều này ở giải đấu này".

Ông cũng dự đoán một mùa giải đầy cạnh tranh: "Và có lẽ năm nay sẽ khó khăn hơn mọi năm, bởi vì mọi đội bóng đều mang về những cầu thủ mới, nhưng các đối thủ chính của chúng tôi chắc chắn cũng đã làm được điều tương tự".

Đối thủ đầu tiên: Bournemouth -"Rất quyết liệt"

Khi được hỏi về đối thủ đầu tiên, Bournemouth, Slot đánh giá cao sự quyết liệt của họ: "Họ đã gây khó khăn thực sự cho chúng tôi mùa trước với lối chơi quyết liệt. Chúng tôi đã đánh bại họ 3-0, khiến bạn phải tự hỏi "Ông ta đang nói gì vậy, khó khăn à?". Nhưng nếu nhìn vào trận đấu, họ có cơ hội rõ ràng đầu tiên, họ đã ghi một bàn thắng dù chỉ là việt vị. Sau đó, chúng tôi đã phản công ba lần, chúng tôi đã rất nhanh trong việc luân chuyển bóng từ tuyến dưới lên tuyến trên. Và đột nhiên khi hiệp một kết thúc, chúng tôi đã dẫn trước 3-0, và rồi tôi nghĩ - điều mà tôi luôn nghĩ khi còn là huấn luyện viên ở Hà Lan - "Tỷ số sẽ là 4, 5 hoặc 6-0".

Tuy nhiên, tinh thần mà Bournemouth thể hiện trong hiệp hai đã giúp họ tiếp tục tiến lên. Đó cũng là tinh thần mà họ đã duy trì trong suốt cả mùa giải sau đó. Trong mùa hè, Bournemouth cũng mất một số cầu thủ, nhưng cũng mang về những cầu thủ mới chất lượng như họ đã thể hiện trong vài năm qua, rằng họ luôn có thể mang về những cầu thủ mới chất lượng. Vậy nên, chúng tôi có một đối thủ rất mạnh, một huấn luyện viên giỏi và một thử thách phía trước. Nhưng tôi rất mong chờ trận đấu tại Anfield, mọi người cũng hẳn rất mong chờ".