U23 Việt Nam nhận phần thưởng đặc biệt sau giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam đã trải qua giải đấu U23 châu Á thành công rực rỡ, thầy trò HLV Kim Sang Sik toàn thắng vòng bảng trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Đến tứ kết, U23 Việt Nam thắng U23 UAE 3-2 sau 120 phút nghẹt thở. Dù thua U23 Trung Quốc 0-3 ở trận bán kết, đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành huy chương đồng khi thắng U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa nhau 2-2 sau 120 phút.

U23 Việt Nam khép lại giải U23 châu Á đầy thành công (Ảnh: AFC).

Trước đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik giành chức vô địch Đông Nam Á hồi tháng 7/2025 và giành huy chương vàng SEA Games 33 hồi tháng 12/2025.

Hòa cùng niềm vui chiến thắng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Công ty Yamaha Motor Việt Nam tổ chức Lễ trao thưởng đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại buổi lễ, Công ty Yamaha Motor Việt Nam trao tặng 23 xe máy PG1 cho 23 cầu thủ và 1 xe NMAX cho HLV trưởng Kim Sang Sik.

Thay mặt VFF, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà tài trợ và người hâm mộ bóng đá nước nhà.