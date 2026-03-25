U23 Thái Lan hòa kịch tính U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam còn nguyên cơ hội

Trận đấu giữa chủ nhà U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan được chú ý đặc biệt khi có khá đông khán giả tới theo dõi. Đội thắng ở cặp đấu này có cơ hội vươn lên đầu bảng khi ở trận đấu trước đó, U23 Việt Nam đã hòa 1-1 trước U23 Triều Tiên.

U23 Trung Quốc hòa U23 Thái Lan với tỷ số 2-2.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn đúng như sự mong đợi của nhiều người. Hai đội tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc tạo nên thế trận vô cùng hấp dẫn. U23 Trung Quốc tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi đưa bóng tìm tới trúng xà ngang khung thành của U23 Thái Lan ở phút thứ 2.

Tuy nhiên, “Voi chiến” lại khiến đối thủ bất ngờ. Phút 22, Siraphop Wandee có đường chuyền thuận lợi cho Jehhanafee Mamah. Cầu thủ này đỡ bước một khá tốt, trước khi tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp tung lưới đối thủ.

Phút 35, khán giả Trung Quốc chết lặng khi U23 Thái Lan có bàn thắng thứ hai. Hậu vệ Bao Shimeng đã mắc sai lầm, giúp Chawanwit Sealao dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, U23 Trung Quốc dồn toàn lực lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Phút 50, họ đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt khi Xiang Yuwang đánh đầu tung lưới đội khách.

Trong thế trận tấn công, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai ở phút 67. Lần này, cầu thủ vào sân thay người là Li Xinxiang đã tận dụng đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, trước khi thực hiện cú dứt điểm một chạm tung lưới U23 Thái Lan, san bằng tỷ số 2-2.

Thế trận tấn công tiếp tục được duy trì trong những phút còn lại của trận đấu nhưng hai đội không thể ghi thêm bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2.

Với kết quả này, 4 đội bóng ở giải CFA Team China 2026 đều có 1 điểm sau loạt trận mở màn nhưng hai đội U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan xếp trên khi ghi nhiều bàn thắng hơn.