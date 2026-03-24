HLV U23 Thái Lan háo hức được tái ngộ U23 Việt Nam

Kể từ sau trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 33 (U23 Việt Nam thắng 3-2) hồi tháng 12/2025, đây là lần đầu tiên U23 Thái Lan có cơ hội tái ngộ U23 Việt Nam.

Đấy chính là lý do khiến HLV Thawachai Dumrongongtrakun của U23 Thái Lan tỏ ra rất háo hức trước giải đấu ở Trung Quốc.

Ông Thawachai Dumrongongtrakun nói: “Đây là giải đấu rất hấp dẫn, có rất nhiều đội mạnh tham dự giải đấu này. Ngoài đội chủ nhà U23 Trung Quốc, cộng với U23 Triều Tiên, thì U23 Việt Nam cũng là đối thủ đáng gờm”.

“Cả ba đối thủ vừa nêu đều là đội mạnh, việc được đối đầu với họ là trải nghiệm tốt cho U23 Thái Lan trước Asiad 20 (diễn ra từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10, tại Aichi, Nhật Bản)”, HLV Thawachai của U23 Thái Lan nói thêm.

CFA China Team 2026 có 4 đội tham dự, gồm 2 đội thuộc khu vực Đông Bắc Á là U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên, cùng 2 đội Đông Nam Á gồm U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cũng là 2 đội bóng quen mặt với các giải giao hữu tứ hùng quốc tế ở Trung Quốc trong khoảng 2 năm qua.

HLV Thawachai Dumrongongtrakun của đội tuyển U23 Thái Lan hé lộ: “Cá nhân tôi rất vui khi được quay lại đây lần nữa. Hồi tháng 10 năm ngoái, chúng tôi đã có mặt tại đây để chuẩn bị cho SEA Games 33”.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Việt Nam vào ngày 28/3. Trước đó, vào ngày 25/3, U23 Việt Nam có trận ra quân gặp U23 Triều Tiên, còn U23 Thái Lan gặp chủ nhà U23 Trung Quốc.