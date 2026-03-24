HLV U23 Việt Nam nói rõ mục tiêu trước khi gặp Trung Quốc, Thái Lan

Toàn đội U23 Việt Nam đã có mặt ở Trung Quốc để chuẩn bị tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026 với các đối thủ U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan.

HLV Đinh Hồng Vinh (ngoài cùng bên phải) trả lời họp báo trước giải CFA Team China 2026 (Ảnh: VFF).

Đánh giá về ý nghĩa của giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đây là cơ hội quan trọng để U23 Việt Nam cọ xát và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ chất lượng trong khu vực.

Ông nói: “Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan”.

Trả lời truyền thông Trung Quốc về lực lượng tham dự, HLV trưởng U23 Việt Nam cho biết đội hình lần này là sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Trong đó có các nhân tố từng thi đấu tại VCK U23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận…, cùng với lực lượng mới được trẻ hóa ở độ tuổi 21.

Nói về mục tiêu chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện không đặt nặng thành tích mà tập trung vào việc hoàn thiện lối chơi và xây dựng lực lượng kế cận. “Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai”, ông nói.

Toàn đội U23 Việt Nam tham dự giải đấu (Ảnh: VFF).

Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú tại Tây An và có buổi tập đầu tiên nhằm làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi. Sáng nay, toàn đội đã tham quan sân vận động Trung tâm Bóng đá quốc tế Tây An, địa điểm tổ chức các trận đấu của giải, qua đó giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về tâm lý và cảm quan thi đấu.

Theo ghi nhận, thời tiết tại Tây An hiện khá lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 12 độ C. Tuy nhiên, điều kiện sân bãi tập luyện và thi đấu được đánh giá rất tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các đội tham dự.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp U23 Triều Tiên, diễn ra lúc 14h (giờ Việt Nam) ngày 25/3.