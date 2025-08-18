U21 bóng chuyền nữ Việt Nam về nước sau giải vô địch thế giới

Ra sân bay chào đón, động viên và chúc mừng đội tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam trở về có ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao Thành tích cao I - Cục Thể dục thể thao Việt Nam và ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV).

U21 bóng chuyền nữ Việt Nam về nước vào chiều 18/8 (Ảnh: VFV).

Theo ghi nhận, gần như không có CĐV nào ra sân bay chào đón các cô gái Việt Nam về nước dù toàn đội vừa thi đấu để lại nhiều dấu ấn tại giải thế giới.

Tại giải thế giới vừa kết thúc, U21 Việt Nam tạo nên những trận đấu rất cảm xúc. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh thắng 6 trận, thua 2 trận, trong đó có những chiến thắng gây bất ngờ trước U21 Serbia, Canada, Puerto Rico, Ai Cập…

Đáng tiếc là một VĐV của đội bị nhận án phạt từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) nên U21 Việt Nam bị xử thua 3 trận ở vòng bảng, mất vé vào vòng 1/8. Dù vậy, toàn đội vẫn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, giành vị trí 19/24 chung cuộc.

Các cô gái Việt Nam để lại nhiều dấu ấn ở giải U21 thế giới (Ảnh: VFV).

Theo thống kê, Phạm Quỳnh Hương là VĐV ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam tại giải U21 bóng chuyền vô địch thế giới 2025, với 62 điểm. Hai VĐV đứng phía sau là Bùi Thị Ánh Thảo (57 điểm), Lê Thuỳ Linh (53 điểm).

Ngoài Quỳnh Hương, Lê Thuỳ Linh cũng để lại dấu ấn tại giải vô địch thế giới. Đáng chú ý ở trận gặp đối thủ mạnh U21 Serbia (hạng 8 thế giới), phụ công sinh năm 2009 ghi 13 điểm, với hiệu suất 69% (9 điểm tấn công, 3 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng), chỉ kém người ghi điểm nhiều nhất U21 Việt Nam là Đặng Thị Hồng 2 điểm.

Lứa cầu thủ U21 bóng chuyền nữ Việt Nam được coi là đầy tiềm năng (Ảnh: VFV).

Sau giải thế giới, các VĐV trở về CLB chủ quản chuẩn bị cho giải vô địch các CLB trẻ Quốc gia 2025, diễn ra từ ngày 30/8 đến 13/9 tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Với những gì đã thể hiện tại giải thế giới vừa qua, lứa U21 hiện tại sẽ được VFV cùng các đội bóng đầu tư mạnh nhằm sẵn sàng kế thừa các đàn chị ở đội tuyển quốc gia trong tương lai.