Madam Pang thưởng lớn cho U20 nữ Thái Lan sau trận thắng U20 nữ Việt Nam

Trận thắng 4-1 trước đội tuyển U20 nữ Việt Nam cách đây vài ngày, đưa đội tuyển U20 nữ Thái Lan vào tứ kết giải châu Á. Giải đấu này đang diễn ra ở Thái Lan.

Sau trận thắng nói trên, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) thưởng cho đội tuyển U20 nữ Thái Lan 500.000 baht (hơn 400 triệu đồng).

Sở dĩ Madam Pang thưởng đậm cho các cô gái trẻ xứ sở chùa vàng, vì đội tuyển U20 nữ Thái Lan đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup U20 nữ 2026, tại Ba Lan.

Theo điều lệ của giải U20 châu Á năm nay, 4 đội lọt vào bán kết giải châu lục sẽ giành luôn vé dự World Cup. Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển U20 nữ Thái Lan chỉ cần thắng thêm một trận nữa, là có thể tiến thẳng đến Ba Lan dự World Cup U20 nữ 2026.

Nếu điều đó xảy ra, U20 nữ Thái Lan sẽ có lần đầu tiên sau 22 năm, giành quyền tham dự World Cup U20 nữ. Lần gần nhất đội trẻ xứ sở chùa vàng tham dự giải vô địch U20 nữ thế giới là vào năm 2004. Khi đó, U20 Thái Lan dự World Cup với tư cách đội chủ nhà.

Hiện tại, các đội đã giành vé lọt vào tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026 có Trung Quốc, Thái Lan (bảng A), Triều Tiên, Hàn Quốc (bảng B), Australia, Nhật Bản (bảng C). Đây là những đội chắc chắn đứng ở 2 vị trí đầu từng bảng đấu nói trên.

Hai chiếc vé còn lại vào tứ kết, sẽ thuộc về 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. U20 nữ Việt Nam đang cạnh tranh một trong 2 vé này.