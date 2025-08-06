U20 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng B vòng loại U20 nữ châu Á 2026

Trên sân nhà, U20 nữ Việt Nam nhận được sự cổ vũ từ khán đài sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chính nguồn động viên lớn về mặt tinh thần giúp các cô gái trẻ có được sự hưng phấn cao độ trong màn đối đầu với Singapore.

U20 nữ Việt Nam dễ dàng thắng đậm Singapore (Ảnh: VFF).

Ngay ở phút 15, tận dụng pha cản phá không tốt của hậu vệ đối phương, Thục Nghi dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm mở tỉ số cho U20 nữ Việt Nam.

Ngay đầu hiệp 2, bàn thắng nhân đôi cách biệt sớm đến với U20 nữ Việt Nam. Y Za Lương loại bỏ hậu vệ Singapore trước khi dứt điểm chéo góc ghi bàn.

Chỉ 2 phút sau, Lưu Hoàng Vân đột phá rất hay và chuyền cho Thảo Nguyên tung cú sút vào lưới trống nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Đến thời điểm này, thế trận trở nên dễ dàng hơn với U20 nữ Việt Nam. Dù vậy, các chân sút lại chưa tận dụng tốt cơ hội của mình.

Mãi đến những phút cuối hiệp 2, Nguyễn Thị Thương và Cà Thị Phượng liên tiếp lập công để ấn định chiến thắng 5-0 cho U20 nữ Việt Nam. Hoàng Vân và đồng đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên.