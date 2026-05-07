U17 Việt Nam thắng trận đầu tiên ở giải châu Á sau 10 năm

Dù gặp nhiều khó khăn trong trận ra quân trước U17 Yemen tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 vào rạng sáng 7/5, nhưng U17 Việt Nam vẫn giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Quang Hưng. Với trận thắng này, U17 Việt Nam tạm thời xếp nhất bảng C. Ở cặp đấu còn lại, U17 Hàn Quốc và U17 UAE hòa nhau 1-1.

Không chỉ có sự khởi đầu thuận lợi, đoàn quân của HLV Cristiano Roland còn phá dớp không thắng ở giải U17 châu Á trong suốt 10 năm qua. Cụ thể, lần gần nhất U17 Việt Nam được hưởng niềm vui chiến thắng là tại vòng chung kết U17 châu Á là năm 2016, khi đánh bại U17 Kyrgyzstan 3-1 ở vòng bảng.

U17 Việt Nam thắng tại giải U17 châu Á sau 10 năm (Ảnh: AFC).

Sau đó, trong ba kỳ giải kế tiếp, U17 Việt Nam đều dừng bước ở vòng bảng, với 5 trận hòa và 4 thất bại. Dù vậy, những màn trình diễn tại vòng chung kết U17 châu Á 2025, đặc biệt là việc cầm hòa Nhật Bản, Australia và UAE, bóng đá trẻ Việt Nam có sự tiến bộ rõ rệt.

Trước vòng chung kết U17 châu Á, U17 Việt Nam bất bại 16 trận trên mọi đấu trường (tại các giải đấu chính thức). Trong đó, U17 Việt Nam thắng 10 trận và hòa 6, ghi tới 55 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 5 lần. Với riêng Malaysia, trong 3 lần gặp nhau tại vòng loại U17 châu Á 2026 và giải Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng, ghi tới 11 bàn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam chơi rất hiệu quả. Đáng chú ý, tại vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. Còn tại giải U17 Đông Nam Á 2026 hồi tháng 4, đội bóng của HLV Roland bất bại 5 trận (4 thắng, 1 hòa, ghi 19 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn). Đây là thành tích chưa có đội bóng trẻ nào của Việt Nam làm được, cho thấy sự hiệu quả trong đầu tư của VFF cũng như các CLB tại Việt Nam.