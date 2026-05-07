AFC: "U17 Việt Nam giành 3 điểm quý giá, gia tăng cơ hội vào tứ kết"

Vào rạng sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam), U17 Việt Nam đã đánh bại U17 Yemen ở trận ra quân tại bảng C, giải U17 châu Á 2026. Chiến thắng tối thiểu trước đối thủ Tây Á đã đưa đoàn quân của HLV Cristiano Roland lên đứng đầu bảng C và mở ra cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết, cũng như vé dự World Cup U17.

U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U17 Yemen (Ảnh: VFF).

Trong bài viết về trận đấu, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết: "U17 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại giải U17 châu Á 2026 khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U17 Yemen trong trận đấu mở màn bảng C.

Bàn thắng duy nhất của Đậu Quang Hưng ở phút 77 đã giúp đại diện Đông Nam Á bỏ túi 3 điểm quý giá, gia tăng đáng kể cơ hội tiến vào vòng tứ kết. Trong khi đó, U17 Yemen phải tiếc nuối khi không thể tận dụng các cơ hội tạo ra.

Cả hai đội đều bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ sau khi cùng dừng bước ở vòng bảng mùa giải 2025. U17 Việt Nam là đội nhập cuộc tốt hơn, tạo ra sức ép sớm. Tuy nhiên, U17 Yemen nhanh chóng lấy lại thế trận và có cú sút đầu tiên ở phút thứ 5 của Saber Al Nuaimi, nhưng không thành công. Ba phút sau, Trần Hoàng Việt bên phía Việt Nam cũng bỏ lỡ cơ hội.

Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra với nhiều cơ hội được tạo ra nhưng không bên nào tận dụng thành công. Phút 25, Ahmed Aljedy của Yemen tung cú sút xa nhưng bị thủ môn Lý Xuân Hòa cản phá. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

U17 Việt Nam nhỉnh hơn U17 Yemen ở tất cả các chỉ số thống kê quan trọng (Ảnh: VFF).

Bước sang hiệp hai, U17 Yemen khởi đầu đầy chủ động và suýt có bàn mở tỷ số ở phút 52, khi cú dứt điểm từ cánh phải của Abdulrahman Al Qufaili đi chệch cột dọc trong gang tấc.

U17 Việt Nam dần kiểm soát bóng nhiều hơn và có cú sút trúng đích đầu tiên ở phút 55, nhưng pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Chu Ngọc Nguyễn Lực không gây khó cho thủ môn Wessam Al Asbahi.

Đến phút 60, Nguyễn Ngọc Anh Hào cũng không thể đánh bại người gác đền Yemen. U17 Yemen nỗ lực giành lại thế trận nhưng Ali Shafeq Al Wesabi bỏ lỡ cơ hội ở phút 66 với cú sút xa không trúng mục tiêu.

Sự chủ động của U17 Việt Nam cuối cùng đã được đền đáp ở phút 77. Từ đường tạt bóng của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đậu Quang Hưng khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm chuẩn xác vào góc thấp bên trái, ấn định chiến thắng 1-0 cho U17 Việt Nam.

Ở lượt trận tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc vào chủ nhật, trong khi U17 Yemen sẽ tìm cách gượng dậy khi chạm trán U17 UAE".