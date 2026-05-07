U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen, VFF nói gì?

U17 Việt Nam thắng U17 Yemen 1-0 ở trận mở màn giải châu Á

Sau khi U17 Việt Nam vượt qua U17 Yemen vào lúc rạng sáng nay (7/5, theo giờ Việt Nam), Fanpage chính thức của VFF viết: “Chúc mừng U17 Việt Nam hoàn thành mục tiêu 3 điểm, tạo bước khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua tại bảng C VCK U17 châu Á 2026”.

“Đây là một trận ra quân đáng nhớ”, Fanpage của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam viết thêm về chiến thắng của đoàn quân trong tay HLV Cristiano Roland (người Brazil).

U17 Việt Nam vượt qua U17 Yemen (Ảnh: VFF).

Không nằm ngoài sự hình dung của nhiều người, U17 Yemen gây ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển U17 Việt Nam. Đội bóng Tây Á sở hữu nhiều cầu thủ có thể lực, tốc độ tốt.

Thế trận giằng co kéo dài đến tận phút 77, trước khi Đậu Quang Hưng ghi bàn thắng hết sức quan trọng, mang về chiến thắng 1-0 cho U17 Việt Nam.

Điều đáng chú ý hơn nữa, chiến thắng trước U17 Yemen tạm thời đưa đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland lên dẫn đầu bảng C, bảng đấu có sự hiện diện của 2 đội bóng mạnh là U17 Hàn Quốc và U17 UAE.

Trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chia sẻ: “Đội tuyển U17 Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi tại VCK U17 châu Á 2026, khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở lượt trận mở màn bảng C”.

Quang Hưng (22) ghi bàn duy nhất cho U17 Việt Nam trước U17 Yemen (Ảnh: VFF).

“Trận thắng này giúp chúng ta có được 3 điểm quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Chiến thắng vừa có được cũng giúp U17 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C, sau khi trận đấu còn lại trong bảng giữa U17 Hàn Quốc và U17 UAE kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 10/5, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Hàn Quốc, trong khi U17 Yemen gặp U17 UAE”, trang chủ của VFF thông tin thêm.

Theo điều lệ của giải U17 châu Á năm nay, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng tứ kết của sân chơi châu lục. Đồng thời, các đội vào tứ kết cũng sở hữu tấm vé đại diện cho châu Á tham dự VCK World Cup U17 năm 2026, diễn ra ở Qatar.

Những kết quả vừa xảy ra ở lượt trận mở màn bảng C giải U17 châu Á 2026, giúp cho đường đến với World Cup của đội tuyển U17 Việt Nam đang ngắn lại.