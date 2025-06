Tỷ phú Roman Abramovich bất ngờ lên tiếng sau 3 năm bán Chelsea

Vào tháng 3/2022, tỷ phú người Nga, Roman Abramovich, đã buộc phải bán CLB Chelsea cho liên minh của tỷ phú Todd Boehly với giá 2,5 tỷ bảng. Số tiền này vẫn nằm trong tài khoản của ông bị phong tỏa ở ngân hàng Anh.

Tỷ phú Abramovich khẳng định không muốn sở hữu CLB nào khác sau khi buộc phải bán Chelsea (Ảnh: Getty).

Cuốn sách “Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC” (tạm dịch: Bí mật đằng sau thương vụ bán Chelsea) được xuất bản mới đây đã khắc họa hình ảnh hoàn toàn khác của tỷ phú Abramovich. Trong đó, vị tỷ phú người Nga được cho là đã làm việc bí mật và không biết mệt mỏi trong nỗ lực đàm phán hòa bình.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn khi cuốn sách được xuất bản, tỷ phú Abramovich lần đầu chia sẻ về thương vụ bán Chelsea. Ông nói: “Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ có cơ hội tới xem một trận đấu của Chelsea và nói lời tạm biệt đàng hoàng với CLB. Tôi không mong gì hơn nữa.

Tôi không còn hứng thú với bất kỳ vai trò nào trong các CLB bóng đá, đặc biệt là những đội bóng chuyên nghiệp.

Có thể tôi vẫn làm điều gì đó để giúp đỡ những thanh thiếu niên, mang tới cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn nếu có một sáng kiến thực sự tạo ra sự khác biệt. Còn việc sở hữu một CLB chuyên nghiệp, tôi đã hoàn thành nguyện vọng đó trong cuộc đời này rồi”.

Chelsea từng trải qua kỷ nguyên thành công rực rỡ cùng tỷ phú Abramovich (Ảnh: Getty).

Ông Abramovich mua lại Chelsea vào năm 2003 với giá 140 triệu bảng. Kể từ đó, ông đã đầu tư rất nhiều tiền để biến Chelsea trở thành thế lực thực sự của bóng đá châu Âu. The Blues được xem là một trong những CLB tiên phong ở phong trào “dùng tiền mua danh hiệu” ở châu Âu.

Dưới triều đại của tỷ phú Abramovich, Chelsea đã thành công rực rỡ khi giành 5 chức vô địch Ngoại Hạng Anh, 5 cúp FA, 2 danh hiệu Champions League và 2 lần đăng quang ở Europa League.

Trong kỷ nguyên của tỷ phú Todd Boehly, Chelsea cũng vung ra hàng núi tiền nhưng họ lại chưa thể có vị thế như trước. Mới đây, CLB thành London mới giành chức vô địch Europa Conference League. Đó là danh hiệu đầu tiên của đội bóng trong kỷ nguyên mới.