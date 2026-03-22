Đánh bại SHB Đà Nẵng, CLB Công an Hà Nội vững ngôi đầu bảng V-League

Trận đấu giữa CLB CAHN và SHB Đà Nẵng diễn ra trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) tối nay (22/3), là trận đấu bù vòng 13 V-League 2025-2026.

CLB CAHN đang ở ngôi đầu bảng xếp hạng, chạy đua đến ngôi vô địch. Ngược lại, SHB Đà Nẵng đang đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng, đang phải vật lộn với nguy cơ xuống hạng.

Sau hiệp một đôi bên có phần thi đấu bế tắc, hiệp hai diễn ra hay hơn nhiều. Phút 62, Lê Văn Đô chuyền vượt tuyến cho tiền đạo ngoại Rogerio Alves. Cầu thủ của CLB CAHN đi bóng vượt qua thủ môn Văn Biểu bên phía SHB Đà Nẵng. Văn Biểu có tình huống ngán chân Rogerio Alves.

Trọng tài Viết Duẩn sau khi tham khảo công nghệ VAR, cho CLB CAHN hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Leo Artur dứt điểm thành công, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Sau bàn thua, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội bóng sông Hàn có cơ hội tốt ở phút 72. Trong tình huống này, Hồng Phúc dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip, nhưng không thắng được thủ thành này.

Bảo toàn được chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0, CLB CAHN giữ vững ngôi đầu bảng với 41 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel đến 7 điểm.

Còn SHB Đà Nẵng giẫm chân tại chỗ với 12 điểm, chỉ hơn đội cuối cùng PVF-CAND một điểm. Nguy cơ rớt hạng vẫn lơ lửng trên đầu đội bóng sông Hàn.