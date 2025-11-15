Tuyển thủ Nhật Bản sút gãy chân ngôi sao Ghana

Nhật Bản đã giành chiến thắng 2-0 trước Ghana trong trận giao hữu tại Tokyo vào tối 14/11. Tuy nhiên, trận đấu này đã diễn ra sự cố đáng tiếc. Phút 51, Ao Tanaka chuẩn bị tung ra cú dứt điểm ở sát vòng cấm.

Tanaka sút bóng khiến Abu bị gãy chân (Ảnh chụp màn hình).

Abu Francis có hành động rướn lên từ phía sau để ngăn cản. Không may, cầu thủ Ghana lĩnh trọn cú đá mạnh của Tanaka, khiến chân phải gãy gập xuống.

Các cầu thủ Ghana lập tức hốt hoảng ra hiệu cho đội ngũ y tế. Tiền vệ thuộc biên chế Toulouse phải rời sân bằng cáng. Theo đánh giá ban đầu, anh có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Giữa bầu không khí căng thẳng và lo lắng, Ao Tanaka đã tiến thẳng về khu kỹ thuật của Ghana ngay sau khi Abu được thay ra. Tại đây, anh trực tiếp gửi lời xin lỗi tới HLV Otto Addo vì tình huống va chạm đáng tiếc.

Hành động của tiền vệ Nhật Bản đã thể hiện rõ tinh thần thể thao và sự tôn trọng dành cho đối thủ. Tanaka cho biết anh rất lấy làm tiếc về chấn thương của Abu và khẳng định hoàn toàn không cố ý gây nguy hiểm.

Sau đó, Tanaka đã chạy tới khu vực kỹ thuật để xin lỗi HLV Ghana (Ảnh chụp màn hình).

HLV Otto Addo đón nhận lời xin lỗi một cách bình tĩnh và trân trọng, ngay cả khi đội bóng của ông đang bị dẫn trước 0-2.

Trên mạng xã hội, các cổ động viên đã bày tỏ thông cảm với Tanaka và mong Abu sớm bình phục. Tờ Soccernet (Ghana) bình luận: “Trong một môn thể thao luôn có cảm xúc dâng trào, hành động của Tanaka là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa rằng sự tôn trọng lẫn nhau luôn vượt lên trên kết quả thi đấu.

Trong khi chờ kết quả kiểm tra y tế tiếp theo của Abu, cả hai đội có thể tìm thấy sự an ủi ở việc bóng đá vẫn còn những câu chuyện nhân văn, đặc biệt trong những khoảnh khắc khó khăn nhất”.