Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Nepal, HLV Mai Đức Chung vẫn chê học trò

Huỳnh Như lập cú đúp, đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Nepal

"Đội tuyển nữ Việt Nam thắng nhưng còn một số tình huống, các cầu thủ phối hợp chưa tốt. Đội ghi được 5 bàn, cũng là con số tương đối nhưng cần phải khắc phục nhiều hơn. Tôi cũng xin chúc mừng Nepal đã thi đấu rất tiến bộ", HLV Mai Đức Chung mở đầu buổi họp báo sau trận thắng Nepal 5-1.

"Đúng như nhận định từ đầu qua băng hình trận đấu giữa Nepal và Ấn Độ, các cầu thủ bên đối phương đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt. Họ có tiền đạo mang áo số 9 sở hữu thể lực mạnh, kỹ chiến thuật có đường nét. Thủ môn Nepal cũng chơi tốt. Bởi nếu Nepal không sở hữu thủ thành hay, họ có lẽ còn thua đậm hơn", HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung phát biểu sau trận đấu (Ảnh: VFF).

Theo HLV Mai Đức Chung, một trong những lý do khiến đội tuyển nữ Việt Nam chơi chưa tốt nhất là do mặt sân cứng và không khí loãng do Nepal ở độ cao so với mặt nước biển.

"Đội tuyển nữ Việt Nam chưa quen sân. Mặt sân hơi cứng nên những đường chuyền của chúng tôi chưa tốt, hay độ nảy của trái bóng cao hơn so với thói quen của các cầu thủ. Ngoài ra, do Nepal có độ cao so với mực nước biển hơn Việt Nam nên không khí loãng. Do mới chỉ đến đây 2 ngày nên đội chưa hoàn toàn thích nghi.

Ở trận đấu này, đội để thủng lưới một bàn. Chúng tôi kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Dẫu sao thì hàng phòng ngự cũng đang bị ảnh hưởng vì chấn thương của một số trụ cột. Các cầu thủ dự bị chưa thể hiện được mình. Tôi tin SEA Games và World Cup tới đây, tuyển nữ Việt Nam có lực lượng mạnh hơn", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Với trận thắng 5-1 trước Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam gần như cầm chắc vé đi tiếp vào vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Trận lượt về diễn ra vào lúc 19h15 ngày 8/4.