Tuyển Iran ra điều kiện khó với FIFA để tham dự World Cup

Iran là một trong những đội tuyển sớm giành vé tham dự World Cup 2026 nhưng khả năng góp mặt của họ vẫn bị đặt dấu hỏi. Trong thời gian qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, và Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali, đều đề cập tới khả năng tuyển Iran rút lui khỏi World Cup.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Iran sẽ chơi toàn bộ các trận vòng bảng trên đất Mỹ. Tuy nhiên, ông Taj cho biết Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) đang đàm phán với FIFA nhằm chuyển các trận đấu này sang Mexico.

Đội tuyển Iran đang tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ thi đấu hai trận giao hữu trong khuôn khổ giải Tứ hùng vào tháng 3. Giải đấu này ban đầu dự kiến tổ chức tại Jordan nhưng đã phải chuyển địa điểm do tình hình xung đột tại Trung Đông. Iran sẽ lần lượt gặp Nigeria vào ngày 27/3 và Costa Rica 4 ngày sau đó.

Ông Taj nhấn mạnh yêu cầu của Iran: “Đội tuyển quốc gia đang tập luyện tại Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ thi đấu hai trận giao hữu tại đây. Chúng tôi sẽ tẩy chay nước Mỹ, nhưng không tẩy chay World Cup”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cầu thủ Iran vẫn được chào đón thi đấu tại Mỹ nhưng ông đặt ra những lo ngại liên quan đến “tính mạng và sự an toàn” của họ. Phát biểu này đã được phía Iran sử dụng làm cơ sở để đề xuất thay đổi địa điểm thi đấu.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này sẵn sàng đăng cai các trận đấu của Iran tại World Cup, nơi họ dự kiến đối đầu với New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về FIFA.

Yêu cầu của Iran đã đẩy FIFA vào thế khó. Việc thay đổi địa điểm vào thời điểm cận kề là rất khó về mặt hậu cần, đặc biệt khi Iran vẫn có khả năng phải trở lại Mỹ ở vòng knock-out, tùy theo kết quả vòng bảng.

FIFA xác nhận đang liên hệ với FFIRI, đồng thời bày tỏ mong muốn tất cả các đội tuyển sẽ thi đấu theo lịch đã được công bố từ ngày 6/12/2025.