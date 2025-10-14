Tuyển Đức đánh bại Bắc Ireland, Pháp bị Iceland cầm hòa

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 14/10 (Ảnh: UEFA).

Phải làm khách trên sân Bắc Ireland, đội tuyển Đức chủ động nhập cuộc với đội hình lùi sâu và tỏ ra thận trọng. Chiến lược của HLV Julian Nagelsmann suýt nữa phản tác dụng khi Ballard sút tung lưới đội khách sau một pha đá phạt được thực hiện từ tận phần sân đội chủ nhà, nhưng may mắn McNair đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Woltemade ghi bàn bằng vai giúp tuyển Đức nối dài chuỗi chiến thắng lên 3 trận tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: Getty).

Trước lối chơi quyết liệt của Bắc Ireland, Đức tỏ ra khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Bailey Peacock Farrell. Tuy nhiên, với lợi thế là chiều cao 1m99, Woltemade đã giúp “Cỗ xe tăng” giải bài toán khó.

Phút 31 từ quả phạt góc của David Raum, Woltemade chạy chỗ thông minh rồi dùng vai làm tung mảnh lưới của Bắc Ireland, đây cũng là bàn đầu tiên của anh cho đội tuyển Đức.

Thế trận bắt đầu trở nên căng thẳng khi Bắc Ireland dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 38 Jamie Redd đã có pha đánh đầu nguy hiểm nhưng chưa đủ khó để thắng được thủ thành Baumann bên phía đội tuyển Đức.

Sang đầu hiệp 2, Karim Adeyemi bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho tuyển Đức theo cách khó tin. Đường dọn cỗ của người đồng đội Florian Wirtz đưa anh vào thế đối mặt nhưng Adeyemi lại không thể chiến thắng thủ thành Peacock Farrell.

Thoát hiểm, Bắc Ireland lấy lại tinh thần rồi liên tục gây áp lực, buộc thủ môn Baumann phải trổ tài cản phá các cú dứt điểm nguy hiểm của Charles và Galbraith. Những phút còn lại, hàng thủ tuyển Đức đã đứng vững và bảo toàn được tỷ số đến hết trận.

Woltemade ăn mừng cuồng nhiệt khi lần đầu ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia (Ảnh: Getty).

Thắng sát nút 1-0, Đức tiếp tục dẫn đầu bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với 9 điểm, bằng điểm Slovakia - đội đã thắng Luxembourg ở trận đấu cùng giờ, trong khi Bắc Ireland có 6 điểm xếp thứ 3.

Bảng xếp hạng bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng D, Á quân World Cup 2022 cũng gặp khó khăn trên sân Laugardalsvollur. Dù được đánh giá cao hơn Iceland nhưng Pháp bất ngờ bị thủng lưới trước ở phút 39.

Chỉ trong 7 phút bùng nổ của hiệp hai, Iceland và Pháp đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính khép lại với kết quả hòa 2-2. Phút 63, Nkunku ghi bàn gỡ hòa với pha xử lý khéo léo rồi cứa lòng vào góc xa. 5 phút sau, Akliouche kiến tạo để Mateta đệm bóng cận thành, giúp Pháp dẫn ngược 2-1.

Tưởng như Les Bleus sẽ dập tắt ý chí của đối thủ, nhưng chỉ vài chục giây sau, Iceland đã có cú phản đòn ngay lập tức. Kristian Hlynsson thoát xuống nhận bóng và dứt điểm bình tĩnh, hạ gục thủ thành Maignan để ấn định tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, tuyển Pháp vẫn duy trì được thành tích bất bại trước Iceland, nhưng đáng tiếc họ đã đánh rơi mạch toàn thắng tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Pháp gặp khó trước Iceland (Ảnh: Getty).

Đối với Iceland, trận hòa quả cảm này không khác gì một liều thuốc tinh thần cực mạnh. Họ vẫn hiên ngang trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026 và chỉ còn kém vị trí nhì bảng 3 điểm, khoảng cách này hoàn toàn có thể san lấp để tiếp tục nuôi hy vọng giành tấm vé trực tiếp tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.