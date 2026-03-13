Aston Villa thắng Lille, Nottingham thua tại sân nhà ở Europa League

Các đại diện Premier League đang trải qua một giai đoạn đầy biến động tại sân chơi châu Âu. Sau khi cả 6 niềm hy vọng ở Champions League đều không biết đến mùi chiến thắng lượt đi vòng 1/8, mọi sự chú ý của người hâm mộ nước Anh đều đổ dồn vào Europa League. Tuy nhiên, kết quả nhận về lại là hai thái cực đối lập.

Watkins ghi bàn giúp Aston Villa giành lợi thế trước Lille ở trận lượt về (Ảnh: Getty).

Làm khách trên sân của Lille chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, nhưng Aston Villa dưới bàn tay nhào nặn của HLV Unai Emery đã chứng minh tại sao họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Đội bóng nước Anh nhập cuộc đầy bản lĩnh, đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà trước khi tung ra đòn trừng phạt ở hiệp hai.

Phút 61, chân sút chủ lực Ollie Watkins đã chứng minh giá trị của mình với pha lập công duy nhất, ấn định chiến thắng 1-0 cho "The Villans". Kết quả này không chỉ giúp Aston Villa sở hữu lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Villa Park mà còn là lời khẳng định cho sức mạnh của Premier League sau những chuỗi trận ảm đạm.

Trái ngược hoàn toàn với niềm vui của Aston Villa, Nottingham Forest lại mang đến một màn trình diễn bạc nhược ngay tại City Ground. Dù sở hữu lợi thế sân nhà và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các CĐV, các cầu thủ của Nottingham lại tỏ ra bế tắc trước lối chơi kỷ luật của FC Midtjylland.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 80 khi tiền đạo người Hàn Quốc Cho Gue Sung có pha dứt điểm lạnh lùng, mang về bàn thắng duy nhất cho đại diện đến từ Đan Mạch. Thất bại 0-1 khiến Nottingham đứng trước áp lực nghẹt thở và buộc phải thắng cách biệt trên sân khách nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Lượt đi vòng 1/8 Europa League năm nay cũng chứng kiến những kịch bản không ai ngờ tới. Tại Italy, cuộc đối đầu nội bộ giữa Bologna và AS Roma đã diễn ra vô cùng căng thẳng nhưng kết thúc mà không có đội nào giành được lợi thế khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Trong khi đó, bóng đá Đức lại trải qua một đêm đáng quên. Stuttgart đã để thua Porto 1-2 trong một trận đấu mà họ đánh mất thế trận ở những phút cuối. Tương tự, Freiburg cũng không thể đứng vững trước Genk và chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1. Những kết quả này đang đe dọa trực tiếp đến tham vọng tiến sâu của các đại diện Bundesliga mùa này.

Trận cầu tâm điểm giữa Celta Vigo và Lyon đã diễn ra không đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Đại diện Tây Ban Nha tưởng như đã cầm chắc chiến thắng sau khi vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Endrick đã tỏa sáng đúng lúc với bàn gỡ ở phút 87, giúp Lyon thoát thua và rời sân khách với kết quả hòa 1-1 đầy quý giá.

Endrick giúp Lyon thoát thua ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League (Ảnh: Getty).

Ferencvaros là đội duy nhất tạo khoảng cách an toàn cho trận lượt về sau khi đánh bại Braga 2-0. Trong khi đó, Genk cùng Panathinaikos lần lượt vượt qua Freiburg và Betis với cùng tỷ số 1-0.

Với cách biệt mong manh ở những trận đấu lượt đi, các trận lượt về vòng 1/8 Europa League sẽ diễn ra với tốc độ cao và tính thực dụng sẽ được đẩy lên hàng đầu. Sự tỏa sáng của các cá nhân hay những tình huống cố định sẽ là "chìa khóa" mở ra cánh cửa vào vòng tứ kết cho các đội bóng.