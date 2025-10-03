Cộng đồng mạng dậy sóng vì trọng tài ở trận thua tranh cãi của Lý Hoàng Nam

Chiến thắng tranh cãi của Trương Vinh Hiển trước Lý Hoàng Nam

Trận bán kết đơn nam giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển tại giải PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 diễn ra vào sáng 3/10 đã chứng kiến màn tranh cãi gay gắt.

Đỉnh điểm là tình huống ở set thứ 3, khi tỷ số đang là 8-6 nghiêng về Vinh Hiển. Hoàng Nam đã tung ra cú vô lê thuận tay và ăn mừng vì nghĩ rằng bóng ở trong sân. Thế nhưng, trọng tài lại bắt bóng ra ngoài, khiến anh ngã lăn ra sân trong sự thất vọng. Tới lúc này, Hoàng Nam đã không thể kìm được cơn tức giận. Anh khiếu nại, khiến trận đấu tạm dừng hơn 1 phút. Tuy nhiên, cuối cùng, trọng tài vẫn xác định bóng ngoài sân.

Điều đáng nói là pha quay chậm cho thấy bóng vẫn còn nằm ở trong sân. Đây là tình huống bị oan của Hoàng Nam.

Tình huống đánh bóng của Hoàng Nam vẫn còn trong sân nhưng trọng tài lại xác định bóng ra ngoài (Ảnh chụp màn hình).

Tình huống trên đã khiến cộng đồng pickleball Việt Nam dậy sóng, với nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, không ít ý kiến đã lên tiếng chỉ trích trọng tài vì tình huống sai sót này khiến cho Hoàng Nam thất bại.

Một người bình luận: “Trọng tài đứng ở góc đó mà không xác định được bóng ở trong hay ngoài sân nhỉ?”.

Người khác tiếp lời: “Tôi không hiểu vì sao trọng tài lại quyết định sai ở tình huống đó. Bóng vẫn nằm nguyên ở trong sân mà”.

Người thứ ba viết: “Được cả trọng tài lẫn Vinh Hiển. Bóng ở trong sân mà vẫn cãi bằng được”.

Người thứ 4 bình luận: “Thắng bằng cách này thì chẳng để lại dấu ấn chuyên môn, chỉ khiến người xem thất vọng”.

Người tiếp theo chỉ trích: “Trọng tài luôn là vấn đề nhức nhối ở các trận đấu pickleball”.

Điều đáng nói, Ban tổ chức PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 không áp dụng VAR. Do đó, rất khó xác định tính đúng sai vì nhiều tình huống diễn ra rất nhanh.

Một người có quan điểm khác: “Thể thao mà. Sao mà mọi người cực đoan vậy? Giải của hệ thống PPA mà còn sai quá nhiều. Trọng tài đâu chỉ sai trong tình huống đó, mà nhiều lần Hoàng Nam đánh ra ngoài trọng tài vẫn tính là trong sân. Đừng có đổ lỗi cho Vinh Hiển”.

Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Vinh Hiển hôm nay đánh hay quá. Một tình huống đó không làm mất đi giá trị của cậu ấy”.

“Tình huống diễn ra quá nhanh. Mỗi người một góc nhìn. Tôi chỉ đặt câu hỏi là vì sao giải châu Á mà không có VAR?”, một người nhấn mạnh.

Trận chung kết PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 giữa Vinh Hiển và Phúc Huỳnh diễn ra vào ngày mai (4/10).