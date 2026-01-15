Trọng tài người Iran điều khiển trận U23 Việt Nam - U23 UAE

Đây là trận đấu thứ hai tại giải U23 châu Á năm nay, trọng tài Payam Heydari điều khiển trận đấu có sự hiện diện của đội tuyển U23 Việt Nam.

Trọng tài người Iran Payam Heydari sẽ điều khiển trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE (Ảnh: Getty).

Trước đó, vị trọng tài người Iran này điều khiển trận U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan 2-1 ngày 9/1, thuộc vòng đấu bảng. Trong trận đấu nói trên, ông Payam Heydari thổi một quả phạt đền, phạt đội U23 Kyrgyzstan. Khuất Văn Khang là người thực hiện thành công quả phạt đền này.

Trọng tài Payam Heydari sinh năm 1987. Ông bắt đầu theo nghiệp trọng tài từ năm 2014. Năm 2015, vị trọng tài này được phong cấp FIFA. Ngoài việc điều hành các trận đấu tại giải quốc nội của Iran, trọng tài Payam Heydari còn là gương mặt quen thuộc của các giải đấu châu lục như AFC Champions League, giải U20 hoặc U23 châu Á…

Trước đó, ông Payam Heydari điều khiển trận U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan 2-1 tại vòng bảng giải năm nay (Ảnh: AFC).

Các trợ lý trọng tài ở trận U23 Việt Nam và U23 UAE vào lúc 22h30 đêm mai (16/1) có các ông Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi (người Iran). Còn trọng tài thứ tư của trận đấu là ông Faisal Sulaiman (người Saudi Arabia).

Trọng tài VAR ở trận đấu sắp diễn ra là ông Muhammad Taqi (người Singapore). Còn trợ lý trọng tài VAR là ông Iida Jumpei (Nhật Bản).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, tại Jeddah (Saudi Arabia).