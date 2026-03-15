Trọng tài bị cầu thủ Chelsea vây kín trước trận đấu

Chelsea thua Newcastle ngay tại Stamford Bridge, Man Utd vơi áp lực

Trận đấu giữa Chelsea và Newcastle sáng 15/3 trên sân Stamford Bridge không chỉ nóng nhờ những diễn biến căng thẳng, mà còn bởi một khoảnh khắc hiếm gặp được máy quay truyền hình ghi lại ngay trước giờ bóng lăn.

Trọng tài vô tình đứng giữa vòng tròn hội ý của các cầu thủ Chelsea (Ảnh: Sky Sports).

Trước khi bắt đầu mỗi hiệp đấu, các cầu thủ Chelsea gần đây thường duy trì một nghi thức đặc biệt. Toàn đội tập trung lại giữa sân để thực hiện một bài động viên ngắn nhằm khích lệ tinh thần. Tuy nhiên, trong trận tiếp đón Newcastle lần này, trọng tài Paul Tierney lại vô tình đứng vào đúng vị trí mà các cầu thủ chuẩn bị họp nhóm.

Thay vì di chuyển ra ngoài để nhường không gian cho đội chủ nhà, vị "vua áo đen" vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Kết quả là Paul Tierney trở thành người đứng chính giữa vòng tròn hội ý của Chelsea, tạo nên một hình ảnh thú vị nhanh chóng gây bão trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều cổ động viên bình luận rằng vị trọng tài này đang lắng nghe chiến thuật của HLV Liam Rosenior hoặc chuẩn bị ra sân thi đấu cùng các cầu thủ.

Chia sẻ về nghi thức hội ý đặc biệt này, HLV trưởng Liam Rosenior khẳng định đây hoàn toàn là ý tưởng của các cầu thủ. Ông cho biết mình rất ủng hộ hành động này vì nó thể hiện tinh thần chiến đấu và sự đồng lòng của đội bóng.

"Ý tưởng đó không phải của tôi, các cầu thủ đã đề xuất và tôi thực sự thích nó. Họ đang thể hiện sự gắn kết và tinh thần sẵn sàng chạy, chiến đấu vì nhau. Trước khi nói về chiến thuật, điều quan trọng nhất là sức mạnh của một tập thể thống nhất", HLV Rosenior chia sẻ.

Dù đã thể hiện tinh thần đoàn kết rất cao ngay trước giờ bóng lăn, nhưng Chelsea lại không thể cụ thể hóa điều đó bằng một kết quả thuận lợi trên sân cỏ. Sau 90 phút thi đấu, đội chủ sân Stamford Bridge đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước một Newcastle chơi đầy bản lĩnh.

Chelsea để thua trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Trận thua này khiến tình cảnh của Chelsea tại Premier League trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. The Blues hiện vẫn đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng bằng điểm với đội xếp thứ 6 là Liverpool. Đáng lo ngại hơn, Chelsea đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận, khiến nguy cơ đội bóng này bị đẩy xuống vị trí thứ 6 là vô cùng lớn

Trận tiếp theo, đoàn quân HLV Rosenior sẽ tiếp đón Paris Saint Germain trong khuôn khổ trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra vào ngày 18/3. Sau đó 4 ngày họ sẽ có chuyến hành quân đến sân của Eveton tại vòng 31 Ngoại hạng Anh.