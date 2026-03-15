Arsenal thắng nghẹt thở Everton, tiến gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

Arsenal đã củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-0 đầy kịch tính trước Everton vào rạng sáng 15/3, với hai bàn thắng muộn màng được ghi bởi Max Dowman và Viktor Gyokeres. Kết quả này giúp "Pháo thủ" tạm thời nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai lên 9 điểm, đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại trước "The Toffees" lên con số 7.

Trận đấu khởi đầu với ý đồ tấn công rõ rệt từ phía Arsenal. Ngay từ những phút đầu, Declan Rice đã có pha chuyền ngắn thông minh cho Noni Madueke dứt điểm, buộc thủ thành Jordan Pickford phải trổ tài cản phá. "Pháo thủ" tiếp tục gây sức ép với hàng loạt cú sút trong 15 phút đầu, trong đó có pha dứt điểm bị chặn của Riccardo Calafiori và Martin Zubimendi, cùng với các cú sút chệch mục tiêu của Calafiori, Bukayo Saka và Eberechi Eze.

Arsenal gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của Everton (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Riccardo Calafiori đã có pha cản phá xuất thần ngay trước khung thành, ngăn Dwight McNeil dứt điểm cận thành. Ngay sau đó, chính McNeil tung cú sút xa đưa bóng dội cột dọc, khiến các cổ động viên Arsenal thót tim.

Trận đấu nhanh chóng trở nên căng thẳng và giàu tính cạnh tranh. Eze có cú sút xa chạm Zubimendi, trong khi cú nã đại bác ngoài vòng cấm của Kiernan Dewsbury-Hall bị David Raya đẩy ra. Arsenal còn nhận tin không vui khi Jurrien Timber phải rời sân vì chấn thương ở phút 38. Trước khi hiệp một khép lại, Iliman Ndiaye đã kịp thời ngăn cản Bukayo Saka.

Sau giờ nghỉ, Everton tiếp tục tạo ra sức ép. Beto có cơ hội dứt điểm nhưng bị Raya dùng chân cản phá. Ở chiều ngược lại, hàng thủ Everton chơi rất chắc chắn, với Michael Keane liên tục chặn đứng các cú sút của Saka và Calafiori. Pickford tiếp tục là người hùng của Everton khi cứu thua trước Saka, khiến HLV Mikel Arteta phải tung Viktor Gyokeres và Gabriel Martinelli vào sân ngay sau phút 60 để tìm kiếm sự đột phá. Cảm giác về một khoảnh khắc đặc biệt để phá vỡ thế bế tắc càng rõ ràng hơn khi cú sút xoáy của Eze chỉ đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Arsenal bắt đầu thử vận may bằng những cú sút xa. Eze là người gây nhiều khó khăn nhất cho Pickford, trong khi Dowman dứt điểm vọt xà. Bước ngoặt của trận đấu cuối cùng đã đến ở phút 89. Từ một quả tạt của Dowman, Pickford mắc lỗi xử lý, bóng bật từ Piero Hincapie đến vị trí của Gyokeres, và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số. Sau khi kiến tạo bàn đầu tiên, Max Dowman tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử. Cầu thủ trẻ này có pha bứt tốc từ phần sân nhà và ghi bàn vào lưới trống khi Pickford dâng cao tham gia phạt góc, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh ở tuổi 16.

Các cầu thủ Arsenal chia vui với Max Dowman (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này đánh dấu trận thắng thứ tư liên tiếp của Arsenal tại Ngoại hạng Anh, tạm thời tạo khoảng cách 9 điểm với Man City sau khi đội bóng của Pep Guardiola hòa 1-1 với West Ham United. Đồng thời, "Pháo thủ" cũng đã chấm dứt chuỗi ba trận bất bại của Everton.