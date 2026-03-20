FIFA nói điều đặc biệt về HLV Kim Sang Sik

Hôm qua (19/3), trang Facebook FIFA World Cup đã đăng tải những khoảnh khắc của HLV Kim Sang Sik. Cùng với đó, họ viết dòng trạng thái ám chỉ “ma thuật phù thủy” của vị HLV người Hàn Quốc.

FIFA ca ngợi "ma thuật" của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: FIFA World Cup).

Dòng trạng thái này được đăng tải ngay sau khi thầy trò HLV Kim Sang Sik sớm giành vé tham dự Asian Cup 2027 sau khi Malaysia bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal.

Kể từ khi bén duyên với bóng đá Việt Nam, HLV sinh năm 1976 đã gặt hái được thành công rực rỡ. Ông đã giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024, đoạt vé tham dự Asian Cup 2027 và cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á, SEA Games cũng như giành huy chương đồng giải U23 châu Á 2026.

Nhờ được xử thắng Malaysia, tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang Sik, với 8 trận đấu ở AFF Cup 2024, 5 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 và hai trận giao hữu gặp Ấn Độ và Campuchia. Đây là một trong chuỗi bất bại dài nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trước mắt, HLV Kim Sang Sik có cơ hội nối dài kỷ lục khi tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận đấu gặp Bangladesh (giao hữu) vào ngày 26/3 và Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027) vào ngày 31/3.

HLV Kim Sang Sik gặt hái thành công cùng đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo thống kê, trong 32 trận đấu dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik chỉ thua đúng hai trận gặp Iraq (vòng loại World Cup 2026) và U23 Trung Quốc (U23 châu Á). Tỷ lệ thua của ông chỉ 6%, thấp nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Với thành công rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang Sik nhận nhiều tình cảm từ những người hâm mộ. Ở phía dưới phần bình luận, nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ và công nhận tài năng của chiến lược gia người Hàn Quốc. Trong khi đó, báo giới xứ Kim Chi đã dùng thuật ngữ “Ma thuật Kim Sang Sik” để tôn vinh vị HLV 50 tuổi.