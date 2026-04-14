Tranh cãi nảy lửa về tình huống thẻ đỏ của Man Utd, HLV Carrick nói gì?

Man Utd thua sốc Leeds tại Old Trafford sau 45 năm

Rạng sáng 14/4, Man Utd đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Leeds ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh. Sau trận thua này, Quỷ đỏ vẫn xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 55 điểm nhưng bị Aston Villa san bằng điểm số.

Tâm điểm của trận đấu này chính là tấm thẻ đỏ của Lisandro Martinez, người mới trở lại sau hai tháng dưỡng thương. Tình huống diễn ra ở phút 56 khi trung vệ người Argentina bị xác định có hành vi giật tóc Dominic Calvert-Lewin trong tình huống tranh chấp. Với tấm thẻ đỏ này, Lisandro Martinez sẽ bị treo giò 3 trận.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Carrick không hài lòng về án phạt với cậu học trò. Ông cho biết: “Trước hết, Lisandro Martinez đã bị đối phương vung tay vào mặt nên cậu ấy mới mất đà trong pha tranh chấp đó.

Sau đó, trung vệ này chỉ có ý định chạm người đối phương và túm lấy áo sau khi mất cân bằng. Tuy nhiên, cuối cùng, Martinez lại kéo vào tóc đối thủ khiến dây buộc tóc bị tuột ra. Như vậy mà cậu ấy đã phải nhận thẻ đỏ sao?

Đó không phải là tình huống cố tình của Martinez. Cậu ấy cũng không giật tóc mạnh, mà chỉ chạm nhẹ và mọi thứ lướt qua trong khoảnh khắc. Nếu trọng tài rút thẻ đỏ vì lỗi như vậy thì ông ta phải xem quyết định của mình ảnh hưởng tới trận đấu như thế nào? Đó là quyết định gây sốc”.

Calvert-Lewin là người trực tiếp thông báo cho trọng tài Paul Tierney sau khi bị Lisandro Martinez giật tóc. Tiền đạo của Leeds chia sẻ: “Tôi không phải là người đặt ra luật. Tôi cảm thấy bị giật tóc và chủ động ra thông báo với trọng tài. Thật không may cho Martinez dù anh ta có cố ý hay không. Tôi không hề hối hận về quyết định báo cáo với trọng tài”.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên một cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh bị đuổi vì lỗi giật tóc đối thủ ở mùa giải này. Trước đó, Michael Keane của Everton cũng nhận thẻ đỏ vì kéo tóc tiền đạo Tolu Arokodare của Wolves vào tháng 1 năm nay.

Bình luận trên Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Carragher nêu quan điểm: “Tôi không nghĩ bất kỳ ai xem lại tình huống đó mà nghĩ đó là tấm thẻ đỏ. Martinez không xứng đáng bị đuổi trong pha bóng này. Đôi khi trọng tài quá cứng nhắc xử lý theo luật mà không quan tâm trận đấu cần điều gì”.

Tuy nhiên, cựu danh thủ của Man Utd, Gary Neville lại đồng tình với trọng tài: “Đây là tình huống bạn không bao giờ được làm vì biết chắc phải nhận thẻ đỏ. Dù quyết định của trọng tài hơi nặng tay nhưng về luật thì không sai. Các cầu thủ phải biết rằng họ không được phép chạm vào tóc của đối phương. Khi VAR vào cuộc, Martinez khó thoát được thẻ đỏ”.

Với tấm thẻ đỏ này, Martinez sẽ vắng mặt trong ba trận đấu với Chelsea, Brentford và Liverpool. Đáng chú ý, trong trận đấu với Chelsea vào tuần sau, Man Utd sẽ không thể đưa ra sân cặp trung vệ Martinez và Maguire vì án treo giò.