Kịch bản Man Utd đoạt vé dự Champions League trong tháng 4

Man Utd đang hồi sinh phong độ mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick. Mục tiêu lớn nhất của đội chủ sân Old Trafford ở mùa giải năm nay là suất dự Champions League và mọi chuyện đang rất thuận lợi với họ. Nếu mọi việc suôn sẻ, Man Utd có thể giành vé dự Champions League trong tháng 4.

Với việc các CLB Anh thi đấu ấn tượng tại các giải châu Âu mùa này, Ngoại hạng Anh đã chính thức được trao thêm một suất, nâng tổng số lên 5 đội giành quyền dự Champions League, tương tự như mùa giải hiện tại. Ngoài Arsenal (chắc suất) và Man City gần chắc suất dự Champions League mùa tới, 3 suất còn lại sẽ là cuộc chiến của các đội đang xếp thứ 3 trở về sau, nổi bật là nhóm từ thứ 3 (Man Utd, 55 điểm) tới thứ 6 (Chelsea, 48 điểm).

Về lý thuyết, cột mốc an toàn để đảm bảo vị trí trong top 5 thường rơi vào khoảng 68-72 điểm. Với 55 điểm hiện có, Man Utd chỉ cần thêm khoảng 13-15 điểm trong phần còn lại của mùa giải để gần như chắc suất. Tuy nhiên, trong kịch bản thuận lợi, họ thậm chí có thể hoàn tất nhiệm vụ sớm hơn đáng kể, thậm chí có thể hoàn thành mục tiêu trong 3 trận đấu tới (gặp Leeds, Chelsea và Brentford).

Bước ngoặt đầu tiên nằm ở trận đấu bù với Leeds United vào rạng sáng mai (14/4). Nếu giành trọn 3 điểm, Man Utd sẽ nâng tổng điểm lên 58 và nới rộng khoảng cách với Chelsea lên 10 điểm, đồng thời gia tăng áp lực tâm lý lên nhóm bám đuổi. Đây là tiền đề quan trọng trước khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp mang tính quyết định.

Trận gặp Chelsea ở vòng 33 (ngày 19/4) có thể xem là “trận chung kết” của cuộc đua top 5. Nếu Man Utd tiếp tục giành chiến thắng, họ không chỉ có thêm 3 điểm mà còn trực tiếp cắt đuôi đối thủ, qua đó nâng khoảng cách lên thành 13 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn lại vài vòng, đây gần như là cách biệt không thể san lấp nếu Man Utd duy trì sự ổn định.

Tuy nhiên, nếu Chelsea thất bại trước Man Utd, họ hoàn toàn có thể đánh mất vị trí thứ 6 vào tay một trong các đội bám đuổi như Brentford (47 điểm), Everton (47 điểm), Brighton (46 điểm) hay Sunderland (46 điểm), nếu các đội này giành chiến thắng ở vòng 33.

Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh khoảng cách điểm số giữa các đội là rất sít sao. Khi đó, cục diện cuộc đua top 5 sẽ trở nên khó lường hơn, và chính những cái tên kể trên có thể nổi lên như những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua với Man Utd trong chặng nước rút của mùa giải.

Dẫu vậy, theo kịch bản trên, vòng 34 vẫn có thể trở thành thời điểm quyết định cho tấm vé dự UEFA Champions League sớm của Man Utd. Đoàn quân của Michael Carrick sẽ chạm trán Brentford vào ngày 28/4 ở lượt trận muộn nhất vòng đấu. Nếu giành chiến thắng, Man Utd sẽ nâng tổng điểm lên 64, mức điểm mà Chelsea hay Brentford chắc chắn không thể san lấp trong phần còn lại.

Trong khi đó, nếu Everton, đội sẽ lần lượt gặp Liverpool và West Ham, cùng với Brighton, đội sẽ đối đầu Tottenham và Chelsea, không giành đủ 6 điểm trong hai vòng đấu tới, thì toàn bộ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ không còn khả năng vượt qua Man Utd trên bảng xếp hạng.

Khi đó, Man Utd sẽ chính thức đảm bảo vị trí trong top 5 và giành vé dự Champions League sớm 4 vòng đấu, qua đó hoàn thành mục tiêu ngay từ cuối tháng 4.

Tất nhiên, mọi tính toán chỉ trở nên có ý nghĩa khi Man Utd duy trì được phong độ và sự ổn định trong giai đoạn then chốt. Chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến kịch bản hoàn hảo bị phá vỡ. Tuy nhiên, với lợi thế điểm số, lịch thi đấu và quyền tự quyết trong tay, “Quỷ đỏ” vẫn đứng trước cơ hội rất lớn để sớm giành vé dự Champions League, qua đó giảm áp lực đáng kể trước chặng nước rút của mùa giải.