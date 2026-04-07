Man Utd gia hạn hợp đồng với Harry Maguire đến hè 2027

Man Utd chính thức gia hạn hợp đồng với Harry Maguire đến năm tháng 6/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Động thái này không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn đánh dấu hành trình "tái sinh" ấn tượng của trung vệ 33 tuổi tại Old Trafford.

Chia sẻ về bản hợp đồng mới, Harry Maguire bày tỏ niềm vinh dự: "Được đại diện cho Man Utd là niềm vinh dự lớn nhất. Đó là trách nhiệm khiến tôi và gia đình luôn tự hào mỗi ngày. Tôi rất vui khi tiếp tục hành trình tại CLB tuyệt vời này ít nhất 8 mùa giải và tiếp tục thi đấu trước những người hâm mộ đặc biệt để cùng nhau tạo ra thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ".

Maguire ở lại Man Utd ít nhất tới năm 2027 (Ảnh: Getty).

Anh cũng nhấn mạnh tham vọng của đội bóng: "Bạn có thể cảm nhận được tham vọng và tiềm năng của đội hình đầy hứng khởi này. Quyết tâm của toàn CLB trong việc cạnh tranh các danh hiệu lớn là điều ai cũng thấy rõ, và tôi tin rằng những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng tôi vẫn còn ở phía trước".

Theo các nguồn tin từ báo chí Anh như Sky Sports và The Guardian, hợp đồng cũ của Maguire dự kiến hết hạn vào mùa hè 2026. Từng có thời điểm anh đứng trước nguy cơ rời đội, nhưng phong độ hồi sinh mạnh mẽ gần đây đã khiến ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" thay đổi quan điểm, quyết định giữ chân anh như một nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn.

Dưới thời HLV Michael Carrick, Maguire đã trở lại đội hình chính và trở thành trụ cột nơi hàng thủ. Anh đá chính liên tục trong chuỗi trận ấn tượng giúp Man Utd vươn lên nhóm đầu Ngoại hạng Anh, thậm chí có thời điểm leo lên vị trí thứ ba. Sự trở lại này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với giai đoạn trước, khi anh đánh mất băng đội trưởng và thường xuyên bị chỉ trích.

Không chỉ cải thiện phong độ ở cấp CLB, Maguire còn được triệu tập trở lại đội tuyển Anh trong loạt trận quốc tế tháng 3, qua đó thắp lại hy vọng góp mặt tại World Cup sắp tới. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho sự trở lại mạnh mẽ của trung vệ sinh năm 1993 sau quãng thời gian dài chịu áp lực từ truyền thông và người hâm mộ.

Vị thế của Maguire tại Man Utd được cải thiện rõ nét dưới thời Carrick (Ảnh: Getty).

Báo chí Anh cũng nhấn mạnh yếu tố tinh thần và vai trò lãnh đạo của Maguire trong phòng thay đồ. Dù không còn là đội trưởng, anh vẫn được xem là một trong những thủ lĩnh quan trọng, đóng vai trò dìu dắt các cầu thủ trẻ trong đội hình đang được trẻ hóa. Với những tài năng như Leny Yoro hay Ayden Heaven, kinh nghiệm của Maguire được đánh giá là đặc biệt cần thiết trong quá trình phát triển.

Giám đốc bóng đá của Man Utd, Jason Wilcox, khẳng định: "Maguire thể hiện tinh thần và sự bền bỉ cần thiết để thi đấu cho Man Utd. Cậu ấy là một chuyên gia mẫu mực, mang đến kinh nghiệm và tố chất lãnh đạo vô giá cho đội hình trẻ trung, giàu tham vọng của chúng tôi. Maguire cũng như mọi thành viên trong CLB, đều rất quyết tâm giúp Man Utd đạt được thành công ổn định và bền vững".