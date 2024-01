Tranh cãi gay gắt: Cầu thủ Trung Quốc bị đạp rách mặt, trọng tài làm ngơ

Trong trận đấu ở lượt trận thứ hai vòng bảng Asian Cup 2023, đội tuyển Trung Quốc đã hòa 0-0 trước Lebanon. Kết quả này khiến cho đội bóng ở đất nước tỷ dân đối diện với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Cầu thủ Lebanon vung chân đạp vào mặt Dai Wai Tsun (Ảnh: CBS).

Trận đấu này xuất hiện tình huống tranh cãi gay gắt. Phút 13, trong tình huống tranh chấp, hậu vệ Khalil Khamis của Lebanon đã giơ chân cao, đạp vào mặt của tiền vệ Dai Wai Tsun bên phía Trung Quốc.

Kết quả, Dai Wai Tsun đã bị rách mặt. Các cầu thủ phản ứng yêu cầu trọng tài Ko Hyung Jin trừng phạt Khalil Khamis. Thế nhưng, ông lại cho rằng cầu thủ Lebanon không có ý định phạm lỗi. Sau đó, VAR vào cuộc và cũng có những nhận định tương tự. Thay vào đó, trọng tài bắt việt vị cầu thủ Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Trung Quốc đã chỉ trích dữ dội trọng tài người Hàn Quốc khi không truất quyền thi đấu cầu thủ Khalil Khamis.

Trung Quốc đã gây thất vọng khi hòa hai trận cùng với tỷ số 0-0 trước Tajikistan và Lebanon. Kết quả này khiến đội bóng ở đất nước tỷ dân có nguy cơ dừng bước sang.

Nếu không thắng Qatar ở lượt trận cuối cùng, đoàn quân của HLV Jankovic sẽ lâm nguy. Khi ấy, họ sẽ kém thứ hạng đội thắng ở cặp đấu giữa Lebanon và Tajikistan. Trong khi đó, chủ nhà Qatar chắc chắn giành vé đi tiếp.

Mặt của Dai Wai Tsun chảy máu sau tình huống va chạm (Ảnh: CBS).

Báo giới Trung Quốc đã chỉ trích dữ dội HLV Jankovic. Tờ PP Sport viết: "Trong số những HLV dẫn dắt đội tuyển đội tuyển Trung Quốc, không ai bị chỉ trích nhiều như HLV Jankovic. Ông ấy là điểm yếu chí mạng của đội tuyển Trung Quốc. Ông ta tạo nên đội bóng không biết tấn công và cũng kém cỏi trong phòng ngự".

Tờ The Paper bình luận: "Chiến thuật của HLV Jankovic là nhường bóng cho đối thủ và chờ thời cơ rình rập. Do đó, đội tuyển Trung Quốc chỉ chờ đợi vào sai lầm của đối thủ và tình huống cố định. Rõ ràng, chiến thuật ấy không phù hợp ở Asian Cup 2023. Thậm chí, Trung Quốc còn có một vài lần may mắn thoát thua".