Trận đấu ở Cúp châu Phi gây sốc khi có tới 19 quả phạt đền

Giải vô địch châu Phi (CAN) 2022 đã hoàn thành vòng bảng và chính thức bước vào vòng 1/8 với hai trận mở màn giữa Burkina Faso vs Gabon và Nigeria vs Tunisia. Kết quả Burkina và Tunisia là hai đội giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết khi cùng giành chiến thắng kịch tính trước đối thủ của mình.

Burkina Faso được hưởng quả phạt đền sau khi Obissa của Gabon đẩy ngã tiền đạo đối phương trong vòng cấm.

Đáng chú ý, trong khi Tunisia giành chiến thắng 1-0 trước Nigeria thì Burkina Faso phải chờ đến loạt sút luân lưu mới có thể giành vé đi tiếp. Ở trận đấu này, Burkina là đội nhập cuộc tốt hơn và họ có cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ 10 khi được hưởng quả phạt đền sau tình huống hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Đáng tiếc tiền đạo đang chơi cho Aston Villa là Bertrand Traore lại sút bóng đập xà ngang đi ra ngoài.

Bertrand Traore sút bóng đập xà ngang trên chấm 11m.

Tuy nhiên, đến phút 28, Bertrand Traore chuộc lỗi bằng pha thoát xuống nhận đường chọc khe của đồng đội rồi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành đối phương để mở tỷ số cho đội nhà. Có bàn mở tỷ số trước, Burkina chủ động kiểm soát bóng và có không ít lần gia tăng tỷ số nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Phút 67, cơ hội chiến thắng của Burkina càng gia tăng khi cầu thủ Sidney Obissa phía Gabon nhận thẻ vàng thứ hai trở thành thẻ đỏ rời sân. Đây là thẻ đỏ thứ 16 tại giải đấu, lập kỷ lục mọi thời đại.

Thế nhưng, kịch tính của trận đấu xảy ra ở phút bù giờ 90+1 khi Adama Guira tận dụng thành công tình huống đá phạt góc của đội nhà đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho Gabon, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ.

Burkina Faso đã vượt qua Gabon sau loạt sút luân lưu kịch tính.

Dù chỉ còn 10 người trên sân, các cầu thủ Gabon vẫn bảo vệ được mảnh lưới an toàn để tiếp tục đưa trận đấu bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Cả hai đội đều thực hiện thành công 3 loạt đá đầu tiên, sau đó là 6/7 loạt, trước khi 2 cú sút cuối cùng của Gabon đều thất bại. Như vậy tính cả quả phạt đền ở đầu trận, cả hai đội đã phải "đấu súng" tới 19 lần trên chấm 11m để tranh thắng thua.

Loạt sút luân lưu may rủi giúp Burkina Faso vượt qua Gabon ở cúp châu Phi

Kết quả này có nghĩa, Gabon đã thua cả 3 màn "đấu súng" trên chấm 11m ở CAN, gồm năm 1996 trước Tunisia (tứ kết), năm 2012 trước Mali (tứ kết) và năm 2022 trước Burkina Faso (1/8).