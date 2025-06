Trận Chelsea gặp Benfica bị hoãn ngay trước khi hết giờ

Sự cố xảy ra tại sân vận động Bank of America ở Bắc Carolina (Mỹ) vào rạng sáng 29/6 khi đội bóng của Enzo Maresca đang dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Reece James ở phút 64.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt là nguy cơ sét đánh tại Charlotte, đã buộc trọng tài phải ra quyết định dừng trận đấu đột ngột. Một thông báo trên màn hình lớn của sân vận động yêu cầu khán giả tìm nơi trú ẩn, và tất cả 22 cầu thủ cùng 25.929 người hâm mộ có mặt trên sân đã được yêu cầu sơ tán khỏi khán đài.

Cầu thủ Chelsea và Benfica rời sân ở phút 86 (Ảnh: Getty).

Theo quy định của FIFA, thời gian tạm nghỉ tối thiểu là 30 phút. Tuy nhiên, mỗi khi có sét đánh mới trong phạm vi 10 dặm tính từ sân vận động, đồng hồ sẽ phải được đặt lại. Gần hai giờ sau khi các đội bóng rời sân, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy trận đấu sẽ tiếp tục.

Sự việc này một lần nữa đặt giải đấu dưới sự giám sát chặt chẽ, vốn đã phải đối mặt với nhiều vấn đề như lượng khán giả thấp. Sân vận động Bank of America với sức chứa 74.867 chỗ ngồi chỉ lấp đầy được khoảng một phần ba, cho thấy sự thiếu hấp dẫn của giải đấu tại một quốc gia sẽ đăng cai World Cup chỉ sau 12 tháng nữa. Nhiều người đặt câu hỏi liệu những trường hợp tương tự có tái diễn vào mùa hè năm sau khi World Cup được tổ chức trên khắp Mỹ hay không.

Mây đen bao phủ sân vận động Bank of America (Ảnh: Getty).

Trước đó, một trận đấu khác giữa Benfica và Auckland City cũng từng bị gián đoạn hai giờ vì lý do tương tự.

Trong một tuyên bố chính thức, FIFA cho biết: "Do điều kiện thời tiết bất lợi tại Charlotte, bao gồm nguy cơ sét đánh ở khu vực gần sân vận động Bank of America, trận đấu FIFA Club World Cup giữa Benfica và Chelsea đã bị hoãn lại. Dự kiến hai đội sẽ nghỉ khoảng 30 phút. FIFA sẽ tuân thủ các giao thức an toàn đã được thiết lập và trận đấu sẽ tiếp tục ngay khi tình hình an toàn trở lại".