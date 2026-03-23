Tottenham đau đớn tột cùng, chịu tổn thất cực lớn nếu phải xuống hạng

Tối qua (22/3), Tottenham đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Nottingham Forest ở vòng 31 giải Ngoại hạng Anh ngay trên sân nhà Tottenham Stadium. Kết quả này khiến cho Spurs rơi xuống vị trí thứ 17 với 30 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng.

Tottenham có nguy cơ lớn xuống hạng ở mùa giải này (Ảnh: Getty).

Đội bóng thành London đang đối mặt nguy cơ rớt hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977. Theo tính toán của siêu máy tính Opta, khả năng xuống hạng của Tottenham hiện ở mức 22,33%, một con số đáng lo ngại với “Gà trống”.

Nếu điều tồi tệ xảy ra, Tottenham sẽ chịu tổn thất nặng nề. Theo BBC Sport, đội bóng của HLV Igor Tudor có thể thiệt hại hơn 250 triệu bảng nếu xuống thi đấu ở giải hạng nhất Anh. Các nguồn thu quan trọng như bán vé, thương mại và đặc biệt là bản quyền truyền hình sẽ sụt giảm mạnh.

Bên cạnh đó, Tottenham vẫn phải gánh quỹ lương lên tới 276 triệu bảng mỗi năm. Theo tờ The Athletic, phần lớn cầu thủ đội một sẽ bị cắt giảm khoảng 50% thu nhập nếu đội bóng xuống hạng.

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire đã chỉ ra những tác động sâu rộng nếu Tottenham rơi xuống giải hạng Nhất Anh.

Ông cho rằng điểm tích cực hiếm hoi là mô hình kinh doanh đa dạng của CLB: “Tottenham giờ không chỉ là một đội bóng mà còn là một tổ hợp giải trí. Các hoạt động sự kiện vẫn có thể duy trì như bình thường ngay cả khi họ xuống hạng”.

Tuy nhiên, Maguire nhấn mạnh doanh thu tổng thể sẽ giảm mạnh. “Mùa trước họ đạt khoảng 600 triệu bảng doanh thu. Việc lặp lại con số đó gần như là không thể nếu xuống giải hạng nhất Anh.

Không chỉ vậy, Tottenham còn đang gánh khoản nợ lớn. Theo số liệu của tôi, họ còn nợ hơn 300 triệu bảng phí chuyển nhượng chưa thanh toán. Khoản này vẫn phải được chi trả”, Maguire cho biết.

Khủng hoảng ở Tottenham chưa có điểm dừng (Ảnh: Getty).

Một trong những đòn giáng lớn nhất sẽ đến từ bản quyền truyền hình. Mùa trước, Tottenham thu khoảng 190 triệu bảng từ nguồn này. Tuy nhiên, nếu xuống giải hạng nhất Anh, con số có thể giảm xuống còn khoảng 45 triệu bảng, ngay cả khi đã bao gồm các khoản hỗ trợ.

“Điều đó đồng nghĩa nguồn tiền vào giảm mạnh, trong khi các nghĩa vụ tài chính vẫn còn nguyên”, Maguire cảnh báo.

Ông cũng lưu ý rằng nhiều thương vụ chuyển nhượng trước đây của Tottenham chưa mang lại hiệu quả, nhưng CLB vẫn phải tiếp tục thanh toán các khoản trả góp.

Dù đối mặt hàng loạt khó khăn, Tottenham vẫn có một lợi thế nhất định. Theo Maguire, mức lương trung bình khoảng 100.000 bảng/tuần của cầu thủ Spurs thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhóm Big Six.

“Đó là yếu tố có lợi. Cấu trúc lương của họ mang tính khuyến khích cao, gắn với thành tích, nên có thể phần nào giảm áp lực”, ông phân tích.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng trong mọi kịch bản, các ông chủ Tottenham nhiều khả năng vẫn phải bơm thêm vốn để đảm bảo ổn định tài chính.

Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, Tottenham không chỉ chiến đấu để trụ hạng, mà còn để tránh một cú sốc tài chính có thể ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của CLB.