Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra ở đâu, khi nào?

Chuyên mục World Cup 2026 của báo Dân trí Đồng hành cùng với nhịp đập của World Cup 2026, Báo Dân trí ra mắt chuyên mục World Cup 2026 (https://dantri.com.vn/the-thao/world-cup.htm) để cung cấp cho độc giả cả nước những thông tin nóng nhất, nhanh nhất và hấp dẫn nhất. Chuyên mục World Cup 2026 của báo Dân trí sẽ bao gồm các tiểu mục sau Mục Điểm nhấn: Những nhận định của các chuyên gia hàng đầu của thể thao nước nhà, những bài bình luận giàu tính chuyên môn, đa chiều về các trận đấu sẽ được Dân trí thực hiện đầy đủ trước và sau mỗi trận đấu. Mục Tin tức: Tường thuật trực tuyến các trận đấu của World Cup 2026, tin thời sự nóng hổi, phân tích những điểm nhấn, dấu ấn, khoảnh khắc đáng nhớ từ vòng bảng đến trận chung kết. Mục Ngôi sao: Những người hùng của trận đấu, những ngôi sao của các đội tuyển sẽ được giới thiệu đầy đủ đến với bạn đọc. Mục Bên lề: Ngoài những diễn biến chính bên trong sân cỏ, câu chuyện người hâm mộ sang Mỹ, Mexico, Canada xem World Cup, những góc nhìn bên lề sân cỏ cũng được cung cấp đầy đủ đến với độc giả nhằm tạo ra những sắc màu đa diện về sự kiện thể thao hàng đầu của thế giới. Mục Video: Đem đến cho độc giả những video mới nhất, sống động nhất diễn biến các trận đấu, những bàn thắng đẹp hay khoảnh khắc đẹp của World Cup 2026 từ bên trong đến ngoài sân cỏ tại Mỹ, Mexico, Canada.

Trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi sẽ diễn ra lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu mở màn cho kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tuyển tham dự, đồng thời đánh dấu ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức trở lại sau 4 năm chờ đợi.

Trận khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi (Ảnh: FIFA).

Lễ khai mạc World Cup 2026 cũng sẽ được tổ chức trước đó khoảng 90 phút, tại sân vận động Estadio Azteca có sức chứa 83.000 người ở thành phố Mexico. Đây cũng là lần thứ ba sân Azteca tổ chức trận khai mạc World Cup sau các kỳ World Cup 1970 và 1986. Đáng chú ý nghệ sĩ người Colombia J Balvin và ca sĩ người Nam Phi Tyla sẽ tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc năm nay.

Ngày hôm sau (13/6), khi Canada đối đầu với Bosnia và Herzegovina, các siêu sao âm nhạc Canada Michael Buble và Alanis Morissette cũng sẽ tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc thứ hai tại sân vận động BMO Field ở Toronto.

Và lễ khai mạc thứ ba cũng sẽ diễn ra sau đó ít giờ ở Los Angeles (Mỹ), khi siêu sao người Mỹ Katy Perry và rapper người Mỹ Future sẽ trình diễn ngay trước khi đội tuyển Mỹ đối đầu với Paraguay.

Katy Perry sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc ở Los Angeles trước trận đấu của đội tuyển Mỹ và Paraguay (Ảnh: X).

World Cup 2026 sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giải đấu được đăng cai bởi ba đội chủ nhà, cùng sự góp mặt của 48 đội tuyển. Vòng bảng sẽ bao gồm 12 bảng, mỗi bảng có bốn đội.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Tổng cộng, sẽ có 104 trận đấu được tổ chức, nhiều hơn đáng kể so với 64 trận ở các kỳ World Cup 32 đội trước đây.

World Cup sẽ kéo dài trong 38 ngày, bắt đầu từ ngày 12/6, với trận chung kết diễn ra vào ngày 20/7. Đội tuyển Argentina đang là nhà đương kim vô địch thế giới và đặt mục tiêu sẽ bảo vệ thành công chức vô địch khi đây được xem là giải đấu cuối cùng có sự góp mặt của siêu sao Lionel Messi.