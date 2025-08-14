50 tay golf hiện diện tại BMW Championship 2025

Trong số 50 golfer dẫn đầu mùa giải trên PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt), có sự hiện diện những tên tuổi đáng chú ý nhất hiện nay tại BMW Championship.

Số một thế giới Scottie Scheffler (Ảnh: Getty).

Tay golf số một thế giới Scottie Scheffler (Mỹ) chắc chắn là cái tên đáng chú ý nhất. Nhà vô địch Olympic Paris 2024 đang có phong độ rất cao.

Ngoài ra, những golfer đáng chú ý khác có nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Xander Schauffele (Mỹ), số hai thế giới Rory McIlroy (Bắc Ireland), cựu số một thế giới Justin Thomas (Mỹ).

Nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Xander Schauffele (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, BMW Championship năm nay còn có sự hiện diện của cựu số hai thế giới Viktor Hovland (Na Uy), cựu số hai thế giới Collin Morikawa (Mỹ), nhà vô địch FedEx Cup play-off năm 2021 Patrick Cantlay (Mỹ), người hai lần liên tiếp giành huy chương đồng (HCĐ) Olympic Hideki Matsuyama (Nhật Bản)…

Giải sẽ diễn ra ở sân Caves Valley Golf Club, tại Owings Mills, Maryland (Mỹ). 30 golfer dẫn đầu BMW Championship sẽ lọt vào Tour Championship.

Tour Championship chính là giải đấu khép lại mùa giải golf 2024-2025, giúp xác định nhà vô địch FedEx Cup play-off 2025.