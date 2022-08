Tiền thưởng US Open 2022 đạt mức 60 triệu USD

Ban tổ chức US Open 2022 công bố tổng tiền thưởng 60,1 triệu USD, tăng mạnh so với con số 57,5 triệu USD của năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu do chi thưởng cho những tay vợt thua ở vòng đầu tiên.

Việc góp mặt ở giải năm nay đảm bảo cho mỗi tay vợt (cả nam và nữ) nhận 80.000 USD và con số tăng lên thành 121.000 USD nếu họ thắng trận đầu tiên.

Medvedev đang là đương kim vô địch US Open (Ảnh: AP).

Các tay vợt góp mặt ở tứ kết nhận 445.000 USD, trong khi người vào bán kết chắc chắn bỏ túi 705.000 USD. Á quân sở hữu 1,3 triệu USD, còn nhà vô địch có 2,6 triệu USD (năm ngoài là 2,5 triệu USD).

60,1 triệu USD là quỹ thưởng lớn nhất trong lịch sử US Open. Giải Grand Slam cuối cùng trong năm được tổ chức tại New York (Mỹ) sẽ thi đấu vòng loại vào ngày 23/8, bốc thăm chia nhánh ngày 25/8, lượt trận mở màn ngày 29/8 và trận chung kết diễn ra vào ngày 11/9.

Venus Williams, Sofia Kenin, Dominic Thiem và Sam Querrey. Stan Wawrinka, Borna Coric, Serena Williams là những tay vợt được mời tham dự theo suất đặc cách.

Ở nội dung đơn nam, đương kim vô địch Daniil Medvedev và Rafael Nadal là những ứng cử viên hàng đầu, còn á quân Novak Djokovic nhiều khả năng sẽ vắng mặt do không tiêm vaccine phòng Covid-19, theo yêu cầu để được nhập cảnh của Chính phủ Mỹ.