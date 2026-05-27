Arsenal vô địch Premier League, HLV Arteta vẫn trượt danh hiệu cao quý

Huấn luyện viên của Arsenal, Mikel Arteta (người đã dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch lần đầu tiên sau 22 năm kể từ năm 2004) đã nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm của Premier League, do các thành viên của LMA bình chọn.

HLV Mikel Arteta ăn mừng chức vô địch Premier League và nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm (Ảnh: Getty).

Thế nhưng, ở hạng mục chính là Cúp Sir Alex Ferguson, Arteta lại bị các đồng nghiệp quay lưng không đề cử. Thay vào đó, HLV Frank Lampard của Coventry , người đã dẫn dắt CLB trở lại giải đấu hàng đầu sau 25 năm, nhận được nhiều phiếu bầu nhất từ ​​các HLV khác.

"Thật tuyệt vời. Tôi chuyển từ cầu thủ sang HLV nhanh đến vậy và tôi không biết nhiều lắm. Cảm ơn tất cả mọi người đã bình chọn cho tôi.

Các HLV người Anh khá giỏi. Điều đó là sự thật. Họ không phải là những kẻ ngốc nói những điều lỗi thời. Họ không phải là những con khủng long. Tôi đã nhận được tin nhắn từ rất nhiều HLV, Pep Guardiola và các HLV người Anh đã chúc mừng thành công của tôi.

Việc các HLV như Steve Bruce và Sean Dyche gửi tin nhắn cho bạn sau trận đấu có ý nghĩa rất lớn", HLV Frank Lampard bày tỏ khi nhận Cúp Sir Alex Ferguson do HLV Thomas Tuchel trao.

HLV Lampard nhận Cúp Sir Alex Ferguson sau khi giúp Coventry thăng hạng Ngoại hạng Anh sau 25 năm (Ảnh: Getty).

Các ứng cử viên cho danh hiệu danh giá này bao gồm Keith Andrews của Brentford , Arteta của Arsenal, Unai Emery của Aston Villa, Pep Guardiola của Man City, Andoni Iraola của Bournemouth, Michael Skubala của Lincoln, Andy Woodman của Bromley và Lampard của Coventry.

Dù bị trượt danh hiệu chính, HLV Mikel Arteta vẫn bày tỏ niềm vui sau thành công của Arsenal cũng như đang hướng đến cú đúp danh hiệu, khi "Pháo thủ" chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain vào cuối tuần này.

“Trước hết, xin cảm ơn rất nhiều vì đã trao giải thưởng này cho tôi. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi vô cùng biết ơn. Và tôi sẽ mãi mãi biết ơn tất cả mọi người ở CLB vì đã cho tôi cơ hội này.”

Họ đã giúp tôi yêu thích nghề này theo cách mà có lẽ tôi không thể tưởng tượng nổi. Và họ đã hỗ trợ tôi, tôi cũng học được nhiều điều trong những năm qua. Bởi vì đó là cách mà mọi việc diễn ra", HLV Mikel Arteta khẳng định.