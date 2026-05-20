Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh: Từ đống đổ nát tới đỉnh vinh quang

Vươn mình từ đống đổ nát

Hãy thử nhắm mắt lại, tưởng tượng âm thanh tại trung tâm London Colney vào đêm qua (theo giờ Việt Nam). HLV Mikel Arteta đập bàn rất mạnh, tiếng đồ vật đập vào tường và những tiếng la hét tưởng chừng không ngớt. Những âm thanh hỗn tạp ấy xuất hiện sau trận đấu giữa Bournemouth và Man City (hòa 1-1), đánh dấu thời khắc lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal sau 22 năm chờ đợi.

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt sau khi giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Có lẽ, với nhiều cổ động viên Arsenal, đó là thứ âm thanh dễ chịu nhất trong nhiều năm qua. Có lẽ, nhiều năm sau này, khi nghe lại âm thanh tại London Colney, không ít người vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. Lần đầu tiên sau 22 năm, Arsenal mới có thể tận hưởng cảm giác của nhà vô địch bóng đá Anh. Có thể hiểu được cảm xúc dâng trào tới tột độ, thậm chí tới mức giằng xé của các thành viên “Pháo thủ”.

Không ai có thể ngờ rằng, sau khi Arsenal vô địch giải Ngoại hạng Anh với thành tích hoàn hảo (bất bại cả 38 trận) ở mùa giải 2003-2004, đội bóng thành London lại phải chờ lâu tới vậy để có thêm một lần giương cao chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Những âm thanh hò reo “Nhà vô địch” từng thân thuộc với Arsenal nhưng họ đã mất tới 22 năm mới có thể nghe lại một lần nữa.

Những đứa trẻ từng theo bố mẹ tới sân Highbury cũ nay đã trở thành những người đàn ông trưởng thành. Những thanh niên hào hứng ăn mừng năm nào, nay đã trở thành những trung niên cứng tuổi.

Thậm chí, ba cầu thủ trong đội hình hiện tại của Arsenal là Max Dowman, Myles Lewis-Skelly và Cristhian Mosquera còn chưa chào đời ở thời điểm năm 2004. Bukayo Saka, Jurrien Timber và Gabriel Martinelli mới chỉ chập chững biết đi. Declan Rice và Martin Odegaard đang bắt đầu học chữ cái. Còn HLV Mikel Arteta mới chỉ là cầu thủ trẻ (22 tuổi) và bắt đầu rong ruổi sự nghiệp quần đùi áo số.

Trong thời đại kim tiền (kể từ khi ông chủ Abramovich đầu tư vào Chelsea), Arsenal từng chịu đựng bi kịch của sự lạc hậu. Họ đã bị nhiều người (điển hình là Mourinho) chế giễu Arsenal giống như biểu tượng của sự thất bại.

Phó Chủ tịch Arsenal, David Dein, từng nói một câu kinh điển: “Abramovich đã đậu chiếc xe tăng của ông ta ngay trước vườn nhà chúng ta. Chiếc xe tăng ấy bắn ra những tờ tiền 50 bảng”.

Áp lực từ khoản nợ từ việc xây sân Emirates khiến Arsenal không đủ sức đọ lại với “dòng tiền bất tận” từ những tỷ phú nước ngoài. Ashley Cole từng bị phát hiện đi đêm với Chelsea ở khách sạn tại London. Để rồi, không lâu sau đó, hậu vệ trái số một nước Anh đã khoác lên mình chiếc áo của Chelsea, để lại bất đồng sâu sắc với Arsenal.

Arsenal từng trải qua thời gian dài "chìm trong bóng tối", trước khi vươn mình trở lại dưới thời HLV Mikel Arteta (Ảnh: Getty).

Từ kẻ thách thức cho chức vô địch, Arsenal trở thành CLB chuyên bán cầu thủ để tồn tại và không đủ sức níu chân những ngôi sao. Kolo Toure, Emmanuel Adebayor, Samir Nasri và Gael Clichy lần lượt chuyển sang Man City. Cesc Fabregas theo tiếng gọi của Barcelona hay Van Persie cũng chuyển tới Man Utd trong nỗ lực tìm kiếm danh hiệu.

Trong bối cảnh ấy, HLV Arsene Wenger trở thành người tội nghiệp nhất tại Emirates. Ông liên tục gồng gánh Arsenal với lực lượng trẻ tuổi (sau khi thành danh, họ đã bị đem bán) và áp lực khủng khiếp từ người hâm mộ sau những năm tháng liên tiếp trắng tay. Và khi “Giáo sư” rời đi vào năm 2018, người ta có thể cảm nhận những tiếng thở phào từ chiến lược gia người Pháp.

Vào một ngày mùa đông năm 2019, HLV Mikel Arteta trở lại thảm cỏ Emirates sau những năm tháng “học nghệ” từ HLV Pep Guardiola ở Man City. Ở thời điểm này, không nhiều người tin rằng vị chiến lược gia trẻ tuổi có thể trụ lại lâu tại “mảnh đất chết”. Nhưng 6 năm trôi qua, Arteta liên tục bồi đắp và tạo thành tập thể vững chãi. Và phần còn lại chính là lịch sử, với khoảnh khắc ăn mừng “điên rồ” của các thành viên Arsenal với chức vô địch Ngoại hạng Anh.

“Phù thủy” Mikel Arteta

Nhiều năm trước, những nhà lãnh đạo người Mỹ của Arsenal đã phân tích kỹ lưỡng đội hình của các đối thủ về thời hạn hợp đồng, độ tuổi cầu thủ và lộ trình huấn luyện. Sau đó, họ đưa ra dự đoán rằng “giai đoạn vàng” để Arsenal có thể giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh từ năm 2023 đến năm 2027. Đó có thể là khoảng thời gian mà hai đội Man City và Liverpool, những CLB cùng nhau vô địch bóng đá Anh có thể “nới lỏng” sự thống trị khi đã có “đầy ắp” danh hiệu.

HLV Mikel Arteta đã kiên trì xây dựng Arsenal trong suốt 6 năm qua (Ảnh: Getty).

Người được trao ấn tín chính là HLV Mikel Arteta, một người cũ của CLB. Vào mùa đông năm 2020 (một năm sau khi được bổ nhiệm), HLV Arteta đã cùng giám đốc điều hành Tim Lewis bay đến Denver (Mỹ) để gặp chủ sở hữu CLB Stan Kroenke. Cùng nhau, Arteta và Lewis đã trình bày một chiến lược dài hạn được thiết kế để giúp Arsenal trở lại vị thế dẫn đầu.

Tất nhiên, phải kể đến vai trò của giám đốc thể thao Edu, người được bổ nhiệm vào mùa hè 2019, trong công cuộc tái cấu trúc Arsenal. Tuy nhiên, HLV Arteta mới là người có vai trò lớn nhất trong việc xây dựng Arsenal từ đống đổ nát.

HLV người Tây Ban Nha đã mạnh dạn “trảm” nhiều cầu thủ lương cao như Mesut Ozil, David Luiz, Nicholas Pepe, Pepe, Hector Bellerin và Pierre-Emerick Aubameyang để thực hiện cuộc đại phẫu. Những sản phẩm của học viện bóng đá trẻ như Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Myles Lewis-Skelly là gương mặt đại diện cho cuộc tái thiết. Bên cạnh đó, Arsenal cũng biết cách vung tiền đúng thời điểm để mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng như Declan Rice, Viktor Gyokeres, Martin Odegaard, Gabriel Magalhaes, William Saliba.

Về cơ bản, HLV Arteta vẫn giữ “linh hồn” của Arsenal, đó là những cầu thủ trưởng thành từ học viện bóng đá trẻ. Bên cạnh đó, “Pháo thủ” cũng được tăng cường chất lượng bằng những ngôi sao trải dài các tuyến. Nhìn chung, đây vẫn là mô hình phát triển đúng đắn trong thời điểm hiện tại.

HLV Arteta đã mất 6 năm để xây dựng từ con số 0 để giúp Arsenal vươn mình trở thành nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh. Trong đó, ở hai mùa giải gần đây, “Pháo thủ” từng suýt chạm tới vinh quang khi đều xếp thứ hai chung cuộc. Trong suốt thời gian dài qua, ban lãnh đạo Arsenal luôn dành niềm tin tuyệt đối với ông thầy người Tây Ban Nha. Đó chính là mấu chốt thành công.

Có thực tế không thể phủ nhận, Arsenal ngày càng xù xì dưới thời HLV Arteta. Nó khác với bản ngã của CLB trong quá khứ. Vào tháng 10/2013, Arsenal đã ghi bàn thắng kinh điển vào lưới Norwich sau hàng loạt pha phối hợp một chạm. Đó chính là hình ảnh nhiều người nhớ về “Pháo thủ”. Họ tận hiến với lối chơi đẹp, tới mức ngây thơ và khờ dại.

Nhưng dưới thời Arteta, Arsenal đã biến thành bức tường không thể xuyên phá. Tính riêng trong mùa này, đoàn quân của HLV Arteta đã giữ sạch lưới trong 32 trận đấu trên mọi đấu trường. Không có CLB ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Thủ thành David Raya cũng có 3 mùa giải liên tiếp nhận giải Găng tay vàng (dành cho thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh).

Arsenal là một trong những CLB đầu tiên thuê riêng chuyên gia các tình huống cố định (Nicolas Jover). Nhờ đó, “Pháo thủ” sở hữu thứ vũ khí tạo nên sự khác biệt. Trong mùa này, họ đã ghi tới 28 bàn thắng từ các tình huống cố định (18 bàn từ phạt góc), chiếm 40% tổng số bàn thắng của toàn đội. Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, không có CLB nào ghi nhiều bàn thắng từ chấm phạt góc trong một mùa giải như Arsenal.

Nhưng trên hết, tất cả những yếu tố trên không thể phát huy sức mạnh nếu như HLV Arteta không xây dựng đội bóng trở thành tập thể gắn kết. Tờ Telegraph mô tả HLV người Tây Ban Nha đã “tẩy não” các cầu thủ bằng khả năng nắm bắt tâm lý tuyệt đỉnh của mình.

HLV Arteta thành công khi thu phục nhân tâm của các cầu thủ Arsenal (Ảnh: Getty).

Đơn cử như trong lần đầu tiên nói chuyện với Riccardo Calafiori, HLV Arteta đã mang theo gia đình của cầu thủ này và cùng nhau kể những câu chuyện về những người thân. Dần dần, Calafiori đã bị “thuần phục” theo cách mà Arteta muốn và luôn sẵn sàng “chiến đấu tới chết” vì CLB.

Declan Rice cũng thừa nhận bị thuyết phục ngay trong lần đầu tiên trò chuyện với HLV Arteta. Martin Odegaard từng nói: “Thành thực mà nói, tôi thách thức bất kỳ ai có thể rời khỏi cuộc trò chuyện với Arteta mà không tin vào những gì ông ấy nói”.

“Niềm đam mê, sự kiên định, khả năng truyền đạt và tầm nhìn của HLV Arteta là nền tảng cho mọi khía cạnh trong sự thăng tiến của Arsenal”, tờ Telegraph bình luận. Vì thế, ông đã thuyết phục các cầu thủ tin vào dự án và kế hoạch của mình. Để từ đó, Arsenal giống như gia đình thu nhỏ của các cầu thủ.

Odegaard và Kai Havertz không chỉ là đồng đội, mà còn là bạn thân ngoài đời. Đến mức, Havertz đã làm phù rể trong đám cưới của Odegaard. Hai cầu thủ này thường xuyên cùng với Ben White và Leandro Trossard chơi những trận đấu Parchis, một trò chơi cờ bàn của Tây Ban Nha.

Khi Arsenal muốn chiêu mộ Noni Madueke, Bukayo Saka đã đóng vai trò thuyết phục bởi họ là những người bạn chơi cùng nhau từ nhỏ. Hay tân binh Piero Hincapie (người Ecuador) cũng nhanh chóng hòa nhập với Arsenal nhờ sự trợ giúp của các cầu thủ Nam Mỹ.

Còn nhiều câu chuyện kể về Arsenal trong mùa giải diệu kỳ này. Điều quan trọng với nhà vô địch chính là HLV tài ba, những cầu thủ đạt phong độ tốt, may mắn và sự kiên trì. Tất cả đều hội tụ trong Arsenal ở mùa giải này.

Khi bóng tối đã qua, Arsenal đang tận hưởng bầu không khí dễ chịu từ kỷ nguyên mới. Chức vô địch giải Ngoại hạng Anh có thể là bước khởi đầu cho chu kỳ thống trị của “Pháo thủ”. 10 ngày nữa thôi, Arsenal sẽ bước vào trận đấu vô cùng quan trọng với PSG ở chung kết Champions League. Còn gì tuyệt vời hơn nếu họ hoàn tất cú đúp danh hiệu lớn. Nếu vậy, đây sẽ là mùa giải thành công nhất trong lịch sử của Arsenal.