Thua đậm Sevilla, Barcelona mất ngôi đầu bảng vào tay Real Madrid

Sau thất bại trước Paris Saint Germain ở Champions League, Barcelona cần chiến thắng trước Sevilla ở La Liga để lấy lại niềm tin. Mặc dù vậy, chuyến hành quân đến sân Sanchez Pizjuan được dự báo không hề dễ dàng, khi Sevilla đang đạt phong độ cao.

Rashford ghi bàn nhưng các chân sút Barcelona khác thi đấu khá vô duyên (Ảnh: Getty).

HLV Hansi Flick tung ra sân đội hình thiên về tấn công với 4 ngôi sao Ferran Torres, Olmo, Rashford, Lewandowski. Tài năng trẻ Lamine Yamal không có tên ở đội hình xuất phát.

Sevilla có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 3, may mắn cho Barcelona là Gerard Martin phá bóng ngay trên vạch vôi. Nhưng 7 phút sau, Araujo phạm lỗi với Romero trong vòng 16m50, công nghệ VAR vào cuộc và xác định phạt đền cho Sevilla. Chính Alexis Sanchez đánh bại đồng đội cũ Szczesny để giúp Sevilla dẫn trước 1-0.

Bàn thua sớm khiến Barcelona bị tâm lý và họ để đội chủ nhà ép sân hoàn toàn. Nỗ lực của Sevilla tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 37, Vargas từ cánh trái căng vào cho Romero dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB xứ Andalucia.

Lewandowski gây thất vọng khi đá hỏng phạt đền (Ảnh: Reuters).

Ở phút bù giờ hiệp 1, Barcelona có bàn thắng thu hẹp cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công Rashford. Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Hansi Flick áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng Pedri và Eric Garcia đều không thắng được thủ môn Vlachodimos.

Barcelona có cơ hội đẹp để gỡ hòa ở phút 73, Adnan Januzaj kéo ngã Balde trong vòng cấm và đội khách được hưởng phạt đền. Tuy nhiên trên chấm 11m, Lewandowski lại sút bóng ra ngoài đầy đáng tiếc.

Trong khoảng thời gian cuối trận, Barcelona tấn công liên tục nhưng họ không thể ghi bàn gỡ hòa. Sevilla chơi phòng ngự phản công sắc nét và khiến Barcelona phải ôm hận.

Barcelona thua đau đớn 1-4 trên sân của Sevilla (Ảnh: Getty).

Các pha lập công của Carmona (phút 90) và Akor Adams (90'+6) đã mang về chiến thắng 4-1 ấn tượng cho Sevilla. Đây là chiến thắng đầu tiên sau tròn 10 năm của Sevilla trước Barcelona ở La Liga.

Với Barcelona, họ đã nhận thất bại đầu tiên ở La Liga mùa giải năm nay. CLB xứ Catalonia có được 19 điểm, tụt xuống thứ hai ở La Liga sau 8 trận, kém đội đầu bảng Real Madrid một điểm.

Đội hình thi đấu

Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Marcao, Azpilicueta, Suazo, Agoume, Mendy, Sow, Sanchez, Romero, Vargas.

Bàn thắng: Sanchez (pen13'), Romero (37'), Carmona (90'), Adams (90'+6)

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Pedri, De Jong, Ferran Torres, Olmo, Rashford, Lewandowski.

Bàn thắng: Rashford (45'+7).