Thua Công An Hà Nội, HLV CLB Hà Nội lên tiếng về trọng tài

"Tôi thấy tiếc nuối. Những phút đầu đội chơi không tốt, sau khi bị thủng lưới mới chơi tốt hơn. Tôi cũng tiếc khi thủng lưới đầu hiệp 2, sau đó các cầu thủ có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

Trận đấu này, có nhiều nghi vấn dẫn đến penalty hoặc ngoài vòng cấm, giống trận trước gặp CLB Công An Hà Nội. Tôi không đổ lỗi nhưng có nhiều tình huống cần đặt dấu hỏi", HLV Bandovic đánh giá về trận đấu tối 6/8 trên sân Hàng Đẫy.

Trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart có nhiều quyết định gây tranh cãi ở trận CLB Hà Nội thua Công An Hà Nội 1-2 trên sân Hàng Đẫy tối 6/8 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Với trận thua trước Công An Hà Nội, CLB Hà Nội kém đối thủ 2 điểm, đứng thứ 2 bảng xếp hạng, gặp bất lợi lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch Night Wolf V-League 2023.

"Còn 2 trận, tôi phải chuẩn bị động lực cho cầu thủ. Toàn đội chiến đấu đến cùng và giành chiến thắng. Hôm nay thi đấu với CLB Công An Hà Nội là đội mạnh nhưng chúng tôi cũng có cơ hội", HLV Bandovic khẳng định.

"Tôi luôn nói các cầu thủ là phải tạo ra cơ hội. Có cơ hội mới có bàn. Nếu không có cơ hội tôi sẽ rất lo lắng. Đối phương nhiều tình huống phòng ngự. Vòng 16m50 có tới 20 cầu thủ của cả họ và chúng tôi, rất khó phá vỡ hệ thống. Và còn là những dấu hỏi về tình huống trong vòng cấm.

Tôi không bao giờ yêu cầu cầu thủ nằm sân câu giờ. Nhưng điều như thế có thể diễn ra vì kết quả. Nhưng tôi không bao giờ thích điều đó. Người đến xem bóng đá luôn muốn xem bóng đá đẹp. Tôi muốn cầu thủ chơi tới cùng. Nhưng ai cũng áp lực kết quả và chuyện nằm sân có thể xảy ra", thuyền trưởng CLB Hà Nội chốt lại.

Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ dự bị CLB Hà Nội vì lỗi phản ứng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, trợ lý HLV trưởng CLB Công An Hà Nội, ông Azmin Aziz cho biết: "Việc chúng tôi gây sức ép đầu mỗi hiệp là một phần chiến thuật. Sự ăn ý giữa Ban huấn luyện và cầu thủ trong kế hoạch chiến thuật giúp Công An Hà Nội giành chiến thắng".

Ở trận này, lần đầu tiên Quang Hải không được đá chính. Số 19 chỉ được vào sân ở hiệp 2. Nói về lý do để Quang Hải dự bị, trợ lý Azmin Aziz tiết lộ đó là vì chiến thuật của đội và không thể tiết lộ.

Đánh giá về công tác trọng tài trong trận đấu, trợ lý HLV CLB Công An Hà Nội nói: "Quyết định của trọng tài luôn đúng, bạn không thể đặt dấu hỏi. Cuộc sống cũng vậy, sẽ có lúc may mắn và lúc xui xẻo. May mắn đứng về phía chúng tôi và trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra".