Thủ thành Onana mắc sai lầm tai hại trong trận ra mắt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Onana đã được huấn luyện viên trưởng Fatih Tekke tin tưởng trao cho vị trí thủ môn chính trong trận đấu với Fenerbahce tại giải Turkish Super Lig diễn ra vào tối 14/9.

Tuy nhiên, Trabzonspor đã phải chịu thất bại đầu tiên trong mùa giải khi thủ thành người Cameroon mắc lỗi dẫn tới bàn thua duy nhất của đội nhà và chịu thất bại 0-1 trước Fenerbahce.

Onana đổ người nhưng bắt không dính bóng sau pha dứt điểm của Fred, để Sebastian Szymanski tiếp tục băng vào đá bồi (Ảnh: X).

Bóng tiếp tục đến chân của En-Nesyri và anh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống (Ảnh: X).

Tình huống diễn ra đúng vào phút cuối của hiệp 1, khi một pha dứt điểm có vẻ như đi không trúng đích của đồng đội cũ Fred, thủ thành Andre Onana vẫn đổ người bắt bóng nhưng để bóng tuột ra.

Thủ thành người Cameroon đã cản phá thành công cú đá bồi của Sebastian Szymanski, nhưng bóng lại rơi vào chân En-Nesyri và anh đã đệm bóng vào khung thành bỏ trống.

Trabzonspor, đội chỉ còn chơi với 10 người kể từ phút 20 do thẻ đỏ của Okay Yokuslu, đã không thể thay đổi tình thế trong hiệp 2 và chấp nhận trận thua đầu tiên sau 5 vòng đấu.

Bất chấp sai lầm khiến đội nhà thất bại, Onana vẫn có màn trình diễn mạnh mẽ trong suốt trận đấu, thậm chí được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Thủ môn 29 tuổi này đã có 8 pha cứu thua cho Trabzonspor trước 29 pha dứt điểm của Fenerbahce.

Trận ra mắt của Onana tại Trabzonspor diễn ra cùng ngày CLB chủ quản của anh bị là Man Utd bị Man City đánh bại với tỷ số 3-0. Trabzonspor hy vọng Onana có thể tiếp tục thể hiện tốt hơn khi anh sẽ có trận ra mắt trên sân nhà vào cuối tuần tới gặp Gaziantep.