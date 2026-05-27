Theerathon nhận thẻ đỏ, CLB Thái Lan vô địch cúp C1 Đông Nam Á

Trong trận chung kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á, Buriram United đã chiếm lợi thế khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trên sân của Selangor. Do đó, đội bóng Thái Lan chỉ cần kết quả hòa trên sân nhà ở lượt về vào tối 27/5 là giành chức vô địch.

Buriram United lên ngôi vô địch Đông Nam Á (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mark Jackson còn làm tốt hơn thế. Họ tiếp tục đánh bại Selangor với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp Buriram United giành chức vô địch cúp C1 Đông Nam Á với tỷ số 3-1 chung cuộc. Như vậy, CLB Thái Lan đã vô địch cả hai lần giải đấu được tổ chức.

Bước vào trận đấu này, Selangor khởi đầu tốt hơn. Ngay ở phút 18, đội bóng của Malaysia đã có bàn thắng mở tỷ số. Syahir Bashah tung cú sút từ khoảng cách gần 40m, thủ thành Neil Etheridge đã xử lý lỗi, nhìn bóng từ từ lăn vào lưới.

Tuy nhiên, Buriram United đã chứng minh bản lĩnh của mình. Phút 28, họ đã có bàn thắng gỡ hòa khi Suphanat Mueanta phá bẫy việt vị băng xuống, đánh bại thủ môn của Selangor, cân bằng tỷ số 1-1.

Trong những phút cuối hiệp 1, CLB Thái Lan gây sức ép và họ bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn. Ngay đầu hiệp 2, lão tướng Theeraton Bunmathan đã tạo ra sự khác biệt khi thực hiện siêu phẩm vô lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Buriram United.

Theeraton Bunmathan dính thẻ đỏ vì chơi xấu đối phương (Ảnh: BG Sports).

Thế trận diễn ra sôi nổi hơn khi Selangor buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Mỗi đội đã có một lần đưa bóng tìm tới trúng khung gỗ của nhau. Tới cuối hiệp 2, Theeraton Bunmathan có tình huống chơi bóng tiểu xảo khi dùng chân tác động vào người của Hugo Boumous khi cả hai cùng nằm xuống sân. Ngay lập tức, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với lão tướng bên phía Buriram United.

Với tiềm lực tài chính mạnh, Buriram United đang cho thấy sự khác biệt với phần còn lại của Đông Nam Á.