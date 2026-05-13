CLB Nam Định bị đội bóng Malaysia loại khỏi bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

Trận bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 giữa CLB Nam Định và Selangor FC diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) chiều nay (13/5).

Các ngoại binh của đội Nam Định (áo trắng) tiếp tục mờ nhạt (Ảnh: Lâm Anh).

Do đã để thua 1-2 ở trận lượt đi, Nam Định chủ động tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, giống như trận lượt đi cách đây một tuần, ở trận lượt về này, hàng tấn công của đại diện thuộc V-League tiếp tục thi đấu thiếu hiệu quả.

Tuyến trên chưa kịp ghi bàn thắng, tuyến dưới của Nam Định đã mắc sai lầm. Phút 38, Mitchell Dijks phạm lỗi với cầu thủ Selangor trong khu cấm địa của đội nhà. Trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR, cho đội khách được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Moraes đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh bên phía đội bóng thành Nam, ghi bàn giúp Selangor FC dẫn trước 1-0.

Lâm Ti Phông đưa được bóng vào lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận (Ảnh: Lâm Anh).

Lúc này, tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 3-1 nghiêng về phía Selangor FC. Điều đó buộc CLB Nam Định phải tấn công mạnh hơn nữa trong hiệp hai.

Phút 52, hy vọng ngỡ như được nhen lên cho Nam Định, khi Lâm Ti Phông dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới Selangor FC. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận do lỗi việt vị.

Nỗi thất vọng của CLB Nam Định chưa dừng lại tại đây. Phút 90, trong tình huống phản công, Moraes thoát qua bẫy việt vị của đội chủ nhà, anh tăng tốc vượt qua hậu vệ đội Nam Định. Sau đó, Moraes dễ dàng đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh trong pha đối mặt, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Selangor FC trong trận bán kết lượt về.

Chung cuộc, Selangor thắng với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận bán kết, họ giành quyền vào chung kết còn CLB Nam Định bị loại.