Xuân Son mờ nhạt, CLB Nam Định thất bại ở Cúp C1 Đông Nam Á

Làm khách trên sân của Selangor FC ở trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á vào tối 6/5 (giờ Việt Nam), các cầu thủ Nam Định vẫn nhập cuộc tự tin khi triển khai lối chơi tấn công nhanh ngay từ đầu. Đội khách tỏ ra lấn lướt trong hơn nửa giờ đầu tiên của hiệp 1 nhưng vẫn không thể có được bàn thắng mở tỷ số khi khâu dứt điểm cuối cùng thiếu chính xác.

CLB Nam Định (áo trắng) trải qua hiệp 1 đầy căng thẳng trước Selangor (Ảnh: Quang Đương).

Mải mê tấn công, đội khách đã dính đòn phản công nhanh của đội chủ nhà khi bị thủng lưới ở phút 38. Đó là tình huống mà Văn Vĩ đánh đầu phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Quentin Cheng băng xuống căng ngang cho Chrigor dứt điểm cận thành tung lưới Nam Định.

Dù vậy ở phút 45, Văn Vĩ đã có pha lập công gỡ hoà 1-1 cho đội nhà. Percy Tau có pha đột phá tự tin dẫn bóng vào vòng cấm trước khi dứt điểm, bóng đi qua một rừng chân của hàng thủ đội chủ nhà giúp Văn Vĩ thoát xuống đệm bóng cận thành làm tung lưới thủ thành Sikh Izhan. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Các cầu thủ Nam Định gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của đội chủ nhà Selangor (Ảnh: Quang Đương).

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà ép sân mạnh mẽ và có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 58. Từ pha tổ chức tấn công nhanh ở giữa sân, Quentin Cheng thực hiện đường tạt sệt, loại bỏ cả Lucas lẫn Văn Tới. Bóng đến chân Chrigor và tiền đạo người Brazil ngoặt bóng loại bỏ sự truy cản của thủ thành Caique trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Những phút sau đó, các cầu thủ Nam Định dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà. Dù vậy đây là ngày thi đấu khá mờ nhạt của tiền đạo Xuân Son khi chân sút gốc Brazil bị các hậu vệ đội chủ nhà theo sát và không có nhiều cơ hội để dứt điểm.

Xuân Son gặp khó khăn khi bị các hậu vệ của Selangor theo kèm rất sát trong suốt trận đấu (Ảnh: Quang Đương).

Phút 75, Percy Tau thử vận may với pha dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ thành Sikh Izhan. Cơ hội gỡ hoà của đội khách đến vào phút 89, khi pha phá bóng của hậu vệ Selangor giúp Văn Đạt có bóng trước vòng cấm nhưng tiền đạo vào thay người lại dứt điểm rất thiếu chính xác.

Chung cuộc CLB Nam Định nhận thất bại sít sao 1-2 trước Selangor và sẽ phải nỗ lực ở trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Thiên Trường vào ngày 13/5 tới đây.

Đội hình xuất phát:

Selangor: Sikh Izhan, Zikri Khalili, Baharudin, Diarra, Quentin Cheng, Nooa Laine, Noor Al Rawabdeh, Faisal Halim, Boumous, Kim Ji Ho, Chrigor

CLB Nam Định: Caique, Giáp Tuấn Dương, Văn Tới, Walber, Lucas, Văn Vĩ, Akolo, Caio Cesar, Lusamba, Percy Tau, Xuân Son