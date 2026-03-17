Thể thao Việt Nam nhận tin vui trước thềm Asiad 20

Năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng đối với thể thao Việt Nam, với nhiều sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới, nổi bật trong đó có Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 tại Trung Quốc (22–30/4/2026); ASEAN Championship 2026 - Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (24/7–26/8/2026); Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 - ASIAD 20 tại Nhật Bản (19/9–4/10/2026); Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2026 tại Nhật Bản (18–24/10/2026); Thế vận hội Olympic Trẻ Dakar 2026 tại Senegal (31/10–13/11/2026); Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á tại Saudi Arabia.

Sáng 17/3 tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn công nghệ toàn cầu TCL

Theo đó, TCL trở thành Đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam, tiếp nối vai trò Đối tác Toàn cầu của Olympic và Paralympic đến năm 2032 của thương hiệu.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa tổ chức thể thao quốc gia và doanh nghiệp quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao thành tích cao và lan tỏa tinh thần Olympic tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam tin tưởng sự đồng hành của TCL sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Olympic, khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi thể thao và nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.