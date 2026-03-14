Bóng đá nữ Malaysia và Indonesia từ chối cơ hội tham dự Asiad 20

Sự việc bắt đầu từ nỗ lực giới hạn quy mô môn bóng đá tại kỳ Á vận hội sắp tới. Theo phương án ban đầu của Hội đồng Olympic châu Á (OCA), chỉ những đội bóng lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 (đối với nam) và Asian Cup nữ 2026 (đối với nữ) mới có suất tranh tài tại đại hội.

Tuy nhiên, quy định mang tính "thắt lưng buộc bụng" này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ nhiều Liên đoàn thành viên.

Trước sức ép dư luận, OCA đã buộc phải nhượng bộ, gỡ bỏ rào cản và cho phép các quốc gia tự do đăng ký tham dự. Thế nhưng, với nhiều đội tuyển, thông tin này lại đến vào thời điểm "mọi sự đã rồi".

Malaysia quyết định không dự môn bóng đá nữ tại Asiad 20 (Ảnh: Getty).

Bà Soleen Al Zoubi, Giám đốc Kỹ thuật bóng đá nữ Malaysia, cho biết Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) chỉ mới nhận được thông báo thay đổi vào tháng trước. Đây là thời điểm mà mọi kế hoạch về ngân sách, lịch trình huấn luyện và nhân sự cho năm 2026 đã được các cấp lãnh đạo phê duyệt xong xuôi.

Lý do chính khiến Malaysia kiên quyết nói không với Asiad 2026 nằm ở tính chuyên môn và sự ổn định của giải quốc nội. Do Á vận hội không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức (FIFA Days), các câu lạc bộ không có nghĩa vụ phải nhả người cho đội tuyển.

"Chúng tôi đã xây dựng lịch trình cho đội tuyển và giải vô địch quốc gia từ rất lâu. Việc tập trung đội tuyển nằm ngoài khung thời gian của FIFA sẽ làm đảo lộn toàn bộ hệ thống bóng đá trong nước. Chúng tôi không thể điều chỉnh mọi thứ chỉ vì một thông báo phút chót", bà Soleen Al-Zoubi chia sẻ đầy thẳng thắn.

Vị nữ giám đốc này cũng thừa nhận, dù quyết định này có thể mang lại sự thất vọng cho người hâm mộ, nhưng đây là lựa chọn bắt buộc để bảo vệ tính chuyên nghiệp và sự chuẩn bị dài hạn của bóng đá nữ Malaysia.

Đáng chú ý, Malaysia không phải là trường hợp duy nhất của sự chậm trễ này. Theo ghi nhận, hai đội tuyển nữ khác của khu vực là Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã quyết định không tham dự với lý do tương tự.

Việc nhận lời mời khi kế hoạch hậu cần và tài chính đã đóng khung khiến các đội bóng này không kịp xoay xở kinh phí cũng như lực lượng.

Trong khi đội tuyển nữ đã có câu trả lời dứt khoát, phía đội tuyển nam Malaysia vẫn đang trong động thái chưa rõ ràng. Ban huấn luyện và FAM hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cử đội U23 tham dự đại hội hay không.

Asiad 20 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10, tại thành phố Nagoya (tỉnh Aichi, Nhật Bản), môn bóng đá sẽ diễn ra từ ngày 14/9 đến 3/10.