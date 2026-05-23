Thể dục dụng cụ Việt Nam bất ngờ có huy chương vàng tại Cúp thế giới

Người giành được tấm HCV này cho TDDC Việt Nam là nữ vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Ở nội dung nhảy chống, cô gái này có màn trình diễn hết sức ấn tượng, được chấm đến 13,175 điểm. Điểm số vừa nêu giúp cho Nguyễn Thị Quỳnh Như giành HCV.

Quỳnh Như năm nay 28 tuổi. Trước đây, cô từng giành được HCV giải châu Á năm 2025. Ngoài ra, Nguyễn Thị Quỳnh Như từng giành huy chương bạc (HCB) SEA Games 31 năm 2022, cũng ở nội dung nhảy chống.

Ngoài tấm HCV nội dung nhảy chống nữ của Nguyễn Thị Quỳnh Như, TDDC Việt Nam còn có thêm một HCB tại Cúp TDDC thế giới (FIG World Challenge Cup) 2026, đang diễn ra tại Uzbekistan.

Tấm HCB này thuộc về Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo của nam. Khánh Phong và Quỳnh Như là 2 trong số 5 VĐV Việt Nam tham dự Cúp thế giới năm nay. 3 người còn lại của đội tuyển TDDC Việt Nam có mặt tại giải là Đặng Ngọc Xuân Thiện, Vũ Tiến Anh và Nguyễn Phước Hải.

Sau Cúp thế giới tại Uzbekistan, giải đấu lớn tiếp theo của các VĐV TDDC Việt Nam sẽ là Asiad 20, diễn ra từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 tại Nhật Bản.